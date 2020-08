La curva no se aplana: otros 4.557 contagios en el país

Martes 18 de agosto de 2020

El Ministerio de Salud informó ayer que hubo 4.557 contagios en todo el país y 111 personas fallecieron como consecuencia del coronavirus. Con estos últimos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia llegó a 299.126, mientras que 5.814 perdieron la vida.Del total de esos casos, 1.157 (0,4%) son importados, 76.226 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 180.483 (60,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Según los datos brindados por la cartera de Salud, en la actualidad hay 70.969 cursando la enfermedad y la ocupación de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas en 58,2% a nivel nacional y en un 67,6% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).Los 1.353 casos y 88 muertes por Covid registrados a un mes del inicio de la pandemia en el país -el 3 de marzo- fueron aumentando a paso lento pero sostenido.La curva de crecimiento nunca dejó de ser exponencial, sólo que en las últimas semanas creció a un ritmo más acelerado. Los números indican que la curva no sólo no se aplana, sino que sigue en ascenso.Después de San Juan y Formosa, esta semana los primeros alumnos de Catamarca retomarán las clases presenciales. La provincia tiene pocos casos activos de coronavirus, por lo que hoy sus escuelas rurales comenzarán a recibir estudiantes.La vuelta será escalonada y progresiva: empezará con los estudiantes de sexto grado de la primaria, sexto año de la secundaria y los últimos ciclos de la educación para adultos.Los directivos, docentes y no docentes ya estaban yendo a las escuelas desde principios de mes para capacitarse y organizar los protocolos de cuidado.El Ministerio de Educación de Catamarca informó que a partir de ahora y hasta el 31 de agosto, casi 15.000 alumnos irán reintegrándose de manera escalonada y progresiva. Lo harán siguiendo un criterio de “burbuja comunitaria”, una estrategia que limita el regreso a las clases presenciales sólo a los docentes y alumnos que se encuentren en la provincia, evitando la circulación de personas con las provincias limítrofes.Por razones epidemiológicas, en una zona limítrofe con Tucumán, la de Bañado de Ovanta, se decidió una postergación por la existencia de casos en localidades tucumanas cercanas.Las clases tendrán un horario reducido, de tres horas por turno, y serán bimodales, es decir combinarán unos días de presencialidad con otros de aprendizaje en casa. En el caso de ser necesario, los grados serán divididos en dos grupos, que se alternarán para poder mantener la distancia entre los bancos.Los docentes recibieron, por otra parte, la instrucción de hacer nóminas de los alumnos con trayectorias escolares más débiles o que no presentaron los trabajos pedidos durante la cuarentena, para trabajar con ellos en un refuerzo del vínculo educativo.En la provincia de San Juan, los primeros números indicaron que el retorno a las clases presenciales tuvo un 70,46 por ciento de asistencia, con números más altos en las escuelas privadas que en las públicas.En Formosa, el miércoles volvieron a la actividad estudiantes de 408 escuelas zonas rurales. Los grados y años fueron divididos en grupos, que se alternan dos días por semana para concurrir a las aulas; el quinto día queda para que los docentes preparen las tareas de continuidad en el hogar.