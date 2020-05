La Cultura Nos Conecta presenta “Canción del Iguazú”

Martes 5 de mayo de 2020 | 17:57hs.

El canal de la Secretaría de Cultura presentó el domingo un programa especial con la participación en vivo del Chaqueño Palavecino, Los de Imaguaré, Pico Nuñez, Maka Sequeyra y Herencia Gaucha. Al finalizar, se estrenó la versión en vivo de la canción de Ramón Ayala y Vicente Cidade. Disfrútalo por Youtube.com/CulturaMisiones.







Situaciones que en tiempo normales son cotidianas, como lo sería juntarse a tocar, en cuarentena cobran otro matiz, pudiéndose convertir (tecnología mediante) en reuniones antológicas y casi impensadas debido, generalmente, a las recargadas agendas de los protagonistas. Con ese espíritu de unir voluntades a pesar del encierro nacieron estas enchamigadas que tanto bien le hacen a la música. Artistas que desde su casa ponen su arte a producciones de estilos variados pero un fin común: hacer más ameno el aislamiento social preventivo y obligatorio.



Así nació esta versión, una historia que también es un abrazo y que llega en “Sordo retumbar de cataratas monte adentro”









Con ese espíritu nació también "Canción del Iguazú", pensada desde las Cataratas por Sergio Riquelme junto a los Herencia Gaucha, y que logró reunir a voces tan importantes como a las del Chaqueño Palavecino o Julio y Nico Cáceres, de Los de Imaguaré.“Todo comenzó culpa del encierro y la falta de música con mis hermanos de Herencia Gaucha”, relata Sergio Riquelme, cantante guitarrista y productor todo terreno que desde Puerto Iguazú que desde Horus Producciones ha realizado múltiples audiovisuales con artistas del norte de la provincia. “Cantarle a Ramón Ayala era una materia pendiente desde que comenzamos con Herencia Gaucha en el 2000, y fue la excusa perfecta para poder homenajearlo y a su vez tirarle buena onda a la gente de nuestra ciudad”.La versión que utilizaron fue grabada a finales de los 70 por Los de Imaguaré, lo que motivó el convite aprovechando una amistad que ya data de muchos años. “Aceptaron al toque, y eso me dio el valor para agrandar la enchamigada. Así lo llamé a Pico Nuñez y Maka Sequeyra, que dieron el sí, sin dudar.“Con todo el proyecto casi cerrado, en una de las charlas habituales que tengo por WhatsApp con mi ídolo y amigo el Chaqueño Palavecino, me preguntó cómo estábamos llevando a la cuarentena en Iguazú y, particularmente, qué estaba haciendo en lo artístico”, prosigue el cantor que, al contarle el proyecto que se estaba gestando tuvo una de las mayores sorpresas de la vida. Palavecino no conocía esa canción de Ramón, y le pareció muy hermosa, por lo que casi en tono de reclamo le espetó: "Riquelme, qué hermosa canción de Ramón!! No me pensás invitar a participar de tu proyecto?".De ahí a que el autor de la canción se enterara hubo un solo paso, algo que se convirtió en un llamado desde Buenos Aires dando la bendición al proyecto y un audio con el estribillo cantado por el mismo Mensú, el mismo que inicia esta bella canción.