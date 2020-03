La cuarentena se comenzó a respetar recién con la presencia policial

Sábado 21 de marzo de 2020 | 00:05hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

El primer día de la cuarentena obligatoria se vivió con un ritmo bastante normal en la capital misionera. Muchos autos, motos y gente deambulando por las calles fueron la postal de una jornada que parecía iba a ser atípica. Sin embargo eso no sucedió hasta entrada la tarde, cuando se empezaron a ver más controles y hasta detenciones en las distintas localidades de la provincia.

Hasta ayer en Argentina se reportaron 158 casos de infectados, tres muertos y 22 de recuperados. Y la provincia de Corrientes registró el primer confirmado en su ciudad capital.

A su vez, el Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que en la provincia hay dos casos sospechosos que permanecen aislados en el hospital Samic de Iguazú y se descartaron por laboratorio quince cuadros sospechosos de coronavirus a partir del nexo epidemiológico establecido y estudiado. Además, están en aislamiento domiciliario 187 personas bajo seguimiento por catorce días continuos por haber visitado zonas de riesgo donde se transmite el coronavirus.

Otros 20 cuadros se desestimaron a través de la profundización del interrogatorio clínico y epidemiológico. Precisaron también que ya completaron el aislamiento preventivo un total de 16 personas que en esos días recluidos no presentaron síntomas y 19 ciudadanos extranjeros fueron repatriados a su país de origen.

“La muestra enviada al Instituto Malbrán de Buenos Aires para análisis de virus emergente coronavirus Covid 19 del paciente internado en el hospital Samic Iguazú, oriundo de Posadas, arrojó resultado negativo para Covid 19. Con este resultado los casos sospechosos bajan a dos en la provincia”, dijeron desde el Gobierno en horas de la tarde.

Además, el ministro de Salud, Oscar Alarcón, señaló a El Territorio que ayer mandaron una muestra más al Malbrán. Agregó que los tests rápidos para poder realizar los diagnósticos en Misiones llegarían hoy “pero la implementación tiene un proceso para la cual va a trabajar todo el equipo del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi)”.

Y desde el hospital Madariaga se aclaró que el paciente de 30 años derivado de Candelaria con cuadro febril, que ingresó al nosocomio el jueves con disnea y fiebre está internado en sala general con aislamiento preventivo. Evoluciona sin fiebre, estable y sin síntomas de afección respiratoria.

Por dengue, en tanto, hay 5.200 notificaciones y aunque sólo 204 casos se confirmaron por laboratorio, todos son tomados como positivo y en cada notificación se realiza el correspondiente bloqueo sanitario. El serotipo predominante es el DEN-1, aunque también hay casos importados de DEN-2 y DEN-4.



Descender la curva

Mientras el coronavirus avanza casi sin control en todo el mundo, para descender la curva de infectados en el país el gobierno nacional dispuso duras restricciones para los argentinos que rigen desde ayer y hasta el 31 de marzo.

Pero el acatamiento fue dispar y mucho tomaron a este primer día como uno más. Además durante la madrugada y la mañana de ayer tampoco se vio presencia de las fuerzas de seguridad nacionales en las calles controlando a los transeúntes o automovilistas.

En una recorrida por Villa Cabello, uno de los barrios más populosos de la ciudad, se notó locales de ropas abiertos, largas filas en los cajeros automáticos, vecinos tomando mate en las plazas o caminando bajo el sol.

“Salí porque necesitaba algunas cosas en la casa y no me quedó otra opción”, contó Emilia Núñez, una vecina que aguardaba en la fila para ingresar al supermercado a hacer compras.

Delia Vera, otra de las que esperaba para entrar se trasladó desde la chacra 112 hasta la 150 y relató que tuvieron que cambiar varios hábitos en su casa “el alcohol en gel y la lavandina ya se volvieron costumbre”.

Por su parte, Alejandra y Celia se lamentaron porque “hay mucha gente egoísta que sigue saliendo a la calle como si nada”. Y siguieron: “En casa usamos mucho alcohol, todavía no barbijos pero si es necesario más adelante lo haremos” y calificaron a las medidas del gobierno como “muy buenas y necesarias, era lo que esperábamos”.

Verdulerías, carnicerías y panaderías también formaron filas fuera de sus locales y permitían el ingreso de a dos personas, pero previamente personal del comercio colocaba alcohol en gel en las manos de los clientes.

Incluso las farmacias siguen teniendo alta demanda de clientes que “llevan mucho alcohol, guantes y paracetamol”, dijeron desde uno de los locales consultados.

En tanto desde una parada de taxis los trabajadores del volante señalaron a este medio: “hay muy poco movimiento, menos de lo que ya había, pero todavía algo se puede trabajar”.



Comedores

Uno de los espacios que sí están habilitados para permanecer abiertos, los comedores comunitarios, tuvieron actividad normal. Así, en una de las zonas más carenciadas del oeste posadeño el comedor El Sol de Mercedes Ortega trabajaba como lo hace habitualmente pero adoptaron medidas más restrictivas para los más de 200 comensales que dependen de ese almuerzo y merienda.

“Hay mucha necesidad en el barrio por eso seguimos cocinando, pero tomamos muchos recaudos. Limpiamos todo con lavandina y estamos prohibiendo el amontonamiento de gente, entran de a dos y le prohibimos a los chicos que vengan, pedimos que vengan los adultos a retirar la comida, tampoco pueden comer acá”, señaló la mujer.

Y comentó como vio esta primera jornada de cuarentena: “Hoy no vi a mucha gente en la zona y a las familias les pedimos que no dejen andar a los chicos en la calle, nosotros seguimos porque hay mucha necesidad en el barrio, mucha pobreza, por eso no podemos dejar de cocinar”.

En esa misma línea desde Desarrollo Social de la Provincia aseguraron que las cocinas centralizadas seguirán funcionando normalmente “para garantizar la atención a los sectores más vulnerables” y la provisión de comida diaria en los comedores.



Filas

Sin dudas las filas fueron el denominador común en la jornada de ayer. Las estaciones de servicio también tuvieron largas esperas para poder cargar combustible.

En el centro posadeño también hubo que aguardar antes de entrar a un supermercado o esperar para retirar dinero de los cajeros automáticos.

“Tengo a mi mamá que está internada, por eso uso barbijo, un poco por precaución y un poco por paranoia. Estoy preocupada por todo lo que está pasado”, expresó Teresita, una vecina de Eldorado cuando iba a un sanatorio posadeño.

En tanto otra mujer con su esposo que habían recibido el alta médico hace unas horas, comentaron: “estamos con mucha protección y en el hospital nos recomendaron ponernos barbijo si salíamos a la calle, pero vemos a mucha gente saliendo y sin ningún recaudo”.

En el único local abierto sobre la calle San Lorenzo casi Colón, en pleno centro de la capital misionera, la empleada que atendía indicó que notó que “la gente está molesta porque están los locales cerrados, eso me llamó la atención, pero la venta estuvo bastante tranquila”.

Otros que recorrían el centro, Tito y Nancy, indicaron que “salimos porque no nos quedaba otra, pero en casa tomamos muchas medidas como llevar siempre alcohol en gel y apenas llegamos dejar los zapatos y poner la ropa a lavar”.

En lo que respecta a servicios, Energía de Misiones informó que extenderá los vencimientos del beneficio otorgado a los electrodependientes del servicio eléctrico, jubilados y pensionados que operen hasta el 30 de abril al 31 de octubre de 2020, es decir 6 meses más.

El Eprac señaló que los cortes del servicio de agua potable están suspendidos por 120 días.