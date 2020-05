La cuarentena favoreció la disminución del consumo de tabaco

Miércoles 27 de mayo de 2020 | 12:23hs.

El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas a través de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial inició una campaña de prevención del tabaquismo para animar a los fumadores a dejar el cigarrillo remarcando los beneficios para la salud.





En coincidencia, también se conocieron los resultados preliminares de la encuesta provincial de consumo problemático realizada por el Ministerio en contexto de aislamiento obligatorio por el Covid-19. En este sentido, Liliana Pedrazini, del Observatorio Provincial de Drogas dialogó con el programa Acá te lo Contamos y comentó algunos detalles.





"Desde el Ministerio de Prevención de Adicción y Control de Drogas se viene trabajando hace dos semanas sobre una encuesta que tiene que ver con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, en el contexto de encierro por el aislamiento obligatorio y preventivo. En principio tuvimos datos de color con algunas pero ha sido muy satisfactorio ya que que en muy pocos días llegamos a las dos mil encuestas", dijo en principio.





A continuación comentó que en lo que tiene que ver con el consumo de tabaco el 52 por ciento manifestó no haber fumado en su vida, el 48 por ciento sí lo hizo, "pero hay que rescatar que el 72 por ciento de los encuestados no ha fumado actualmente, eso quiere decir que ha fumado alguna vez pero en este contexto no lo ha hecho y tiene pensado dejar de fumar".





"También han manifestado que este contexto de encierro era como una oportunidad para dejar de fumar, por ejemplo, el 38 por ciento lo ha intentado alguna vez pero continuaron haciéndolo. Se hizo un corte en un rango etario desde los 18 a los 25 años, esto tiene que ver con los jóvenes en el cual el consumo es mucho más alto, y no solamente está dado el consumo de tabaco que atraviesa a todos los jóvenes porque también existe el el policonsumo", detalló.





Además Pedrazini refirió que el tabaco atraviesa todas las edades pero también tiene existe la marihuana, el alcohol, "el consumo de bebidas blancas ha aumentado en este momento de pandemia y también aparecen otras sustancias que son menos conocidas como el crack, tranquilizantes y sustancias legales como los psicofármacos. Los tranquilizantes, y hay varios estudios que lo certifican que, en este tiempo de cuarentena las personas manifiestan tener algunas que otras psicopatías que no tenían antes y es por la cuestión emocional".





"Con lo que es el tabaco iniciaron el periodo de consumo entre los 12 y 13 años, que es una edad realmente muy baja para el inicio y con el alcohol también se ha dado entre los 12 y 15 años. En cuanto a otras sustancias el 38 por ciento manifestó que alguna vez ha sido invitado a consumir pero también es bueno aclarar que el 74 por ciento manifestaron que han recibido charlas o capacitación pero también es alto el porcentaje de aquellos que quieren recibir más información referido al consumo de las sustancias", alertó.