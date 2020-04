La cuarentena de Sophie y Joe Jonas

Jueves 16 de abril de 2020

Sabemos que los tortolitos Joe y Sophie viven juntos y están pasando la cuarentena en la misma casa a la que se mudaron poco antes de su casamiento.

En una entrevista desde casa con Connan, la protagonista de éxitos como GoT y Dark Phoenix, contó que ama pasar la cuarentena con su esposo, y dijo que estar encerrada no es problema para ella. Ahora, Joe por otro lado no para de estar inquieto: “Joe no ve la hora de salir y hacer mil actividades, ¡Es muy activo y entretiene a quien se le cruza! Yo por otro lado me quedaría dentro de casa todo el día”, concluyó.