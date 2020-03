La crucial primera hora de vida

Viernes 13 de marzo de 2020

Los primeros días de vida son definitorios para todo ser vivo. Y de acuerdo a miles de investigaciones, incluso tal como la reciente serie documental Bebés, de Netflix, detalla cada momento de ese despertar a la vida, es crucial. No solamente en la formación física de la persona sino también en su desarrollo conductual, afectivo y más.

Es así que toda una nueva teoría de exterogestación se posiciona fuertemente entre las familias actuales. Lo que se postula es que el nacimiento no es un antes y un después, una separación entre la madre y el bebé, sino una continuación de esa dependencia pero fuera del útero.

En esa línea, Ana Rojas Miguez, partera detalló por Radioactiva 100.7 que esta teoría “se viene moviendo a nivel mundial. La evidencia científica avala que todo lo que tiene que ver con la crianza, con el crecimiento desde el momento del embarazo y el parto necesitan cambios para que todo lo que vivimos a posteriori sea diferente”.

Es por eso que se habla de una crianza respetuosa, que proteja los primeros momentos de vida de un recién nacido. Se subraya las primeras mil horas, y más aún la primera hora.

“La primera hora de vida es sagrada y es sumamente importante que no se produzcan separaciones innecesarias entre el bebé recién nacido y su madre” arrancó explicando la partera que da talleres sobre el tema. “Mantener el apego piel con piel, genera un hábitat para el bebé”, continuó al sumar el dato de la investigación que llevó adelante el científico sudafricano Nils Bergman. “Los primeros mil minutos de vida determinan nuestra existencia’, afirma Bergman, investigador honorario en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Tras años de investigación, afirma forma contundente que los primeros mil minutos de vida (poco más de 16 horas), determinarán la salud y la existencia de la persona.

“Todo lo externo, lo exterouterino es desconocido para el bebé, y entonces es sumamente importante estar cerca” manifestó la partera.

“En esa primera hora de vida se genera algo que se llama enamoramiento. Por una cuestión química, hormonal, esa mujer se enamora de ese bebé y viceversa y se genera un vínculo que es lo que se sostiene más allá de lo fisiológico, de la alimentación y los cuidados biológicos”, agregó Rojas Miguez.

“Lo que realmente nos sostiene es el apego y esas son cosas que se tienen que cuidar mucho”, remarcó. Esto que Miguez llama enamoramiento, tiene que ver con la oxitocina, conocida como la hormona del amor. Los científicos descubrieron que esta hormona, relacionada siempre a intervenir en el desencadenamiento del parto, las contracciones del útero y la producción de leche materna, también aumenta en los primeros meses de vida del bebé, tanto en el cuerpo de la madre como de los padres comprometidos.

Dentro de ese aspecto, Miguez entendió que la lactancia cumple la función biológica, fisiológica, pero también de apego. “El apego que se produce es lo que lo va a acompañando en la comprensión” sostuvo la partera al postular que la lactancia, sobre todo en los primeros meses de vida, cumple el rol de contener emocionalmente al niño.

De este modo, también recordó que si bien “la teta es sumamente importante para esa contención de la primera hora sagrada, los primeros mil días y hace una esfera emocional súper fuerte, no significa que un bebé que no es amamantado no tenga esta contención, sino que a través de la alimentación con leche artificial, se puede generar ese mismo vínculo, tanto madres, padres como tutores”.

“La primera figura de apego se le llama a la madre, pero eso no significa que tenga que ser la madre o una mujer, la figura puede ser una tía, un tutor, un ser humano que se encargue del cuidado de este pequeño y que cumple esta función de apego”, cerró.



El mejor transporte

Así como la alimentación y el apego son importantes, otro factor que afectará el desarrollo fisiológico es la forma de cargar a un bebé. El porteo ergonómico es lo que sobresale como ideal. Lo más natural, llevarlo como lo hacen los canguros, muy cerca de la piel.

Esta forma de llevarlo en mochilas adaptadas y ergonómicas, se llama porteo y es la herramienta perfecta para satisfacer las necesidades de contacto de los bebés pero manteniendo a los adultos con más libertad de movimiento. Así, resiste de tiempos inmemoriales, compatibilizando las necesidades de ambos.

Así, es que todas las dudas sobre estas nuevas tendencias se podrán evacuar en el taller sobre exterogestación y porteo ergonómico que se dará este sábado de 17 a 20 en Dharma (Coronel Álvarez 1813), a beneficio del Centro Educativo Pynandí.

Nuevas, antiguas formas de crianza se actualizan diariamente, se aggiornan siguiendo pautas de cuidadosas investigaciones para que todo lo que vivimos de bebés potencia y no interfiera en nuestro desarrollo físico, mental y emocional.

Algunas veces contra mandatos familiares, recomendaciones de las abuelas, hoy la crianza responsable contempla más apego, mucho contacto, pies siempre descalzos y movimientos libres, entre otras tantas aristas educativas.