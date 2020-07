La Costanera de Posadas con mucha actividad pero sin barbijo y sin controles

Lunes 13 de julio de 2020 | 18:36hs.

Que en Misiones solo quede un caso activo de Covid-19, y que la situación de aislamiento es muy diferente a la de otras provincias, no es justificativo para bajar la guardia. Y este lunes dejó la sensación de que en algunos sectores de la ciudad de Posadas las medidas de protección se relajaron demasiado, como también los controles por parte de las autoridades. Se relajaron a tal punto que hasta se infringió reiteradamente la ley recientemente aprobada, que exige el uso de tapa bocas o barbijos en tiempos de emergencia.





En la costanera, este lunes, se pudo ver una gran cantidad de gente haciendo ejercicios, sin barbijos, o con los barbijos sin colocar como lo indican los protocolos. Además de esto, se vio a deportistas que no respetaron, tampoco, las medidas de distanciamiento que indican los mismos protocolos. Por otro lado, también se notó la ausencia de quienes deben controlar que este protocolo se cumpla.







Cabe destacar que en Misiones el uso del barbijo es obligatorio por ley, y que el protocolo para las caminatas recreativas, el running o los paseos en bicicleta indica que el barbijo debe utilizarse, al menos, a la altura por debajo de la nariz, dejando la boca cubierta.







Según indican los protocolos aprobados por la Municipalidad de Posadas, en el caso de los corredores y de quienes salen a caminar de forma recreativa o deportiva, deberán usar tapabocas “en todo momento, pudiendo destaparse la nariz cuando empiece a correr” La nariz, y solo la nariz. Además, la distancia social será de dos metros laterales y de 15 metros lineales.







Desde la comuna indican además que se debe correr en sentido contrario a la circulación de los vehículos de modo que no se crucen de frente con otros corredores en la misma vereda.





En el caso de los ciclistas, estos deberán circular por la bicisenda en el sentido de circulación de los automóviles, manteniendo una distancia social de 20 metros entre cada ciclista.





Se deberán desinfectar las manos antes de salir de sus casas y usar repelente para evitar el contagio de dengue.La práctica es individual y se prohíbe correr en parejas o por grupos. Las elongaciones previas y post ejercicio se deberán realizar en los domicilios. No se permite la utilización de las plazas saludables y/o bancos. No se permite salivar. Cada persona tendrá que llevar sus elementos de higiene e hidratación. Todo esto se incluye en el protocolo aprobado en junio pasado para la actividad.Al igual que los corredores, “deben usar tapabocas en todo momento, pudiendo destaparse la nariz cuando empiece a pedalear”. Solo pueden destaparse la nariz.La práctica también es individual y se prohíbe pedalear en parejas o por grupos. No se permite la utilización de las plazas saludables y/o bancos. No se permite salivar. Cada persona tendrá que llevar sus elementos de higiene e hidratación.La semana pasada el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad reglamentó la llamada “ley del barbijo” que la Legislatura provincial aprobó a mediados de junio. Allí se fijaron los valores para las multas que deberán afrontarlas personas que no utilicen el tapa bocas en las circunstancias establecidas por la norma. También se fijaron los procedimientos para detectar e informar la infracción. La medida se publicó esta tarde en un suplemento del Boletín Oficial de Misiones.Las multas oscilan entre las 25 unidades fiscales (UF) y las 73 UF para las personas que no utilicen el tapa bocas. Cada unidad fiscal representa el valor de un litro de nafta premium de YPF, por lo que estaríamos hablando de multas que rondan entre los 1.600 pesos y los 4.800 pesos.La norma establece un aliciente para quienes reconozcan la infracción, y así se establece que el pago voluntario será del mínimo que indica la reglamentación para cada caso.Tendrán potestad para multar tanto el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, como también los municipios o fuerzas de seguridad que trabajen en consonancia con la cartera, según indica la norma. Ninguno de ellos estuvo este lunes por la tarde haciendo los controles respectivos en la Costanera capitalina.En el mismo lugar y momento en que se detecta la infracción se deberá labrar un acta donde conste el lugar, la fecha y la hora del hecho; como así también los datos personales del infractor, nombre y datos de los testigos si es que los hubiese, firma e identificación del agente que detecta la infracción y confecciona la multa, el detalle de la infracción y la citación al infractor para presentarse, a efectuar un descargo ante la autoridad de aplicación.