La Corte les concedió una licencia a Bruglia y Bertuzzi - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

Después de aceptarles el martes el per saltum, la Corte Suprema les concedió una licencia con goce de haberes por 30 días a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que se niegan a abandonar la Cámara Federal porteña, lugar al que fueron trasladados por Mauricio Macri sin el acuerdo del Senado.Con esta decisión, el máximo tribunal se compra más días para resolver si el dúo de magistrados y Germán Castelli deben volver a sus tribunales de origen o seguir atrincherados en los lugares en los que los colocó el macrismo.Los cinco integrantes de la Corte resolvieron otorgarles a Bruglia y a Bertuzzi 30 días de licencia extraordinaria con goce de haberes, como lo habían requerido los dos magistrados. El plazo se cuenta desde el 18 de septiembre.La licencia del dúo había sido un motivo de controversia entre el máximo tribunal y la Cámara Federal de Casación, que devolvió las actuaciones a la Corte para que sean los supremos quienes estampen sus firmas en esa decisión.En una resolución breve, la Corte dijo que Casación tampoco se opuso a que licenciaran a Bruglia y a Bertuzzi, que estaban con licencia ordinaria desde el 23 de septiembre pasado, mientras se resuelve cuál es su destino.En caso de Bruglia, si se cumpliera con lo decidido por el Senado, debería volver al Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de Comodoro Py, mientras que Bertuzzi debería retornar al TOF 1 de La Plata.Después de que la Corte aceptara el recurso de los jueces para saltarse instancias, el máximo tribunal le pidió al Consejo de la Magistratura que opine sobre la cuestión en un plazo no mayor a 48 horas, ya que ese fue el órgano que sostuvo que los traslados no estuvieron ajustados a derecho por no haber contado con el aval del Senado.El tercer juez atrincherado, Castelli, no había pedido una licencia extraordinaria, pero está de licencia por vacaciones adeudadas hasta el 6 de octubre.Por otra parte, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra estimó ayer que la decisión de la Corte Suprema de Justicia “va a ser más o menos rápida” luego de que ayer admitiera el recurso de “per saltum” planteado por los jueces.El abogado y ex juez del Juicio a las Juntas consideró que “la decisión de la Corte va a ser más o menos rápida” en el tema “porque lo ha dicho la propia Corte” en su resolución, al aceptar el planteo.Para Gill Lavedra, la Corte “entendió que la última palabra la tiene que dar ella” y consideró que “los requisitos necesarios para el traslado y los recaudos constitucionales que hay que cumplir tiene que darlos la Corte Suprema y no los otros poderes”.