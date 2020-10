La Corte complicó la anulación de la condena a Lula - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

La Corte Suprema de Brasil dio un brusco giro frente a la Operación Lava Jato que puede impedir la que era considerada una casi segura anulación de la condena por corrupción contra el ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva por parcialidad del ex juez y ex ministro de Justicia Sérgio Moro, hoy dirigente de la ultraderecha opositora al gobierno.El nuevo presidente rotativo del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Fux, decidió que el plenario con los 11 jueces y no la Sala II de la Corte se ocupe de las apelaciones de las condenas de la causa Lava Jato, dando así una suerte de respaldo al ex juez Moro.Esto pone en dudas la anulación de las condenas contra Lula por corrupción que el máximo tribunal tiene en agenda votar: en la Sala II, encargada de los procesos penales, Lula tenía dos de los cuatro votos, con lo cual podría garantizar la anulación del caso vinculado a un apartamento, por el que estuvo 510 días preso.