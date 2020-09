La Corte aceptó tratar el pedido de los tres jueces trasladados - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado.Aunque en un principio trascendió que no se había alcanzado un acuerdo, los magistrados aceptaron analizar el pedido en la reunión extraordinaria del máximo tribunal, que finalizó pasadas las 14. Ahora, los supremos deben volver a reunirse en los próximos días -puede estirarse a un mes- para analizar los traslados y emitir una sentencia definitiva.El encuentro arrancó pasadas las 11 con la presencia en el Palacio de Justicia de los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. En tanto, la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, participaba de manera virtual.La decisión tomada por la Corte incluye la notificación de las demandas al Estado Nacional para que responda en un plazo de 48 horas y la suspensión de las medidas que motivaron los recurso extraordinarios.El máximo tribunal de la Nación consideró que la garantía constitucional de acceso a la justicia requiere que “la tutela jurisdiccional de los derechos en cuestión posea la virtualidad de resolver la cuestión sometida a su conocimiento mediante una respuesta judicial idónea, oportuna, efectiva y eficaz”.La Corte recordó que “al momento de la interposición del remedio extraordinario per saltum ante este Tribunal, las partes habían hecho ejercicio’ de sus derechos” presentado sendos recursos contra las decisiones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo Federal.En tal sentido, se refirió a que el trámite de esos recursos se demoró debido a la falta de definición en la cámara de ese fuero, lo que llevó a la designación de una camarista para que desempate una votación.“Asimismo -destacó- es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.Al mismo tiempo que la Corte aceptó el “per saltum”, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal completó la conformación de la Sala I con la integración de la jueza Clara Do Pico. Este tribunal es el que tenía que tomar una definición en relación al pedido de amparo interpuesto por los jueces trasladados.Como este tribunal demoraba su integración y resolución, el pedido llegó a la Corte por iniciativa de los jueces trasladados.El sorteo de la camarista Do Pico se produjo por pedido de los integrantes de la Sala V, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, ante la excusación del tercer juez, Pablo Gallegos Fedriani, por ser él mismo un magistrado trasladado. El sorteo para cubrir el tercer lugar de la Sala 5 se realizó a las 11.30 en el Palacio de Justicia, sede de la Cámara.Los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara, que según fuentes judiciales, podría caer en abstracto porque la Corte Suprema ya aceptó tratar el tema.Bruglia y Bertuzzi ya recibieron un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.En julio de este año, el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo.Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida porque, sostuvieron, atentaba contra las “garantías” que debe gozar un juez para cumplir su tarea.Los jueces obtuvieron el apoyo de sectores de la oposición, principalmente de dirigentes de Juntos por el Cambio, el respaldo de parte de la sociedad y de referentes de la denominada “corporación judicial”.