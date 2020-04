La Cooperativa de Oberá recaudó 39 por ciento menos en esta época de cuarentena

Martes 14 de abril de 2020 | 09:45hs.

El Presidente de la Cooperativa Eléctrica limitada de Oberá, Pedro Anderson, reconoció que este mes de marzo, en el marco de la cuarentena, los socios dejaron de pagar las boletas de servicio y disminuyó la recaudación. Pero advirtió que no se regalará nada, al no pagar los socios tendrán acumulación de deudas.Al ser consultado el dirigente de la entidad que brinda los servicios de energía, agua potable, telefonía e internet, reconoció que cayó la recaudación de la Celo, “realmente a la cooperativa también le complicó, estamos recaudando un 39 % menos a esta fecha del mes pasado”, expresó Anderson al programa Cuentas Claras por La Radio.A pesar de la baja en la recaudación, decidieron apuntar al pago de los sueldos de los empleados y en segundo término levantar los pagos de los cheques que fueron entregados a Energía de Misiones, por las deudas que tienen en energía.En otra instancia recalcó que nada es gratis, “te voy a aclarar algo, nadie le va a regalar nada, no existe, lo que se trata es que no se les corte la luz y tampoco el agua, esta prohibido el corte y si no puede pagar hoy en agosto tendrán 4 o 5 boletas que tendrán que abonar”, aseguro.También fue consultado si se aplicará el descuento de los intereses a los pagos con mora, pero aclaró que dependen de Energía de Misiones y la provincia para determinar si no cobrar intereses, así que están esperando directivas al respecto.Por otro lado aclaró que desde ayer lunes y hasta el 26 de marzo, trabajaran en horario corrido de 7 a 14 horas en la cooperativa, para el pago de los servicios. Mientras que el sector administrativo de 7 a 13 horas, en el caso para diferentes trámites.