La Cooperativa de Electricidad de Alem suspende cortes por falta de pago

Viernes 20 de marzo de 2020 | 09:00hs.





"Desde hoy y hasta el día miércoles 25, desde el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de Alem, decidieron dar la posibilidad a los socios de extender el plazo de pago por morosidad. De esta manera, no se efectuarán cortes del servicio, llevando tranquilidad a las familias que no pudieron acercarse hasta el momento y ante la profunda crisis sanitaria que no escapa a la localidad", detalla el comunicado.





Además aclararon que se mantendrán guardias de urgencias tomando todas las medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia para el personal dependiente de esta Cooperativa.





Por otra parte comunicaron que a fin de garantizar el normal y habitual abastecimiento de servicios indispensables como las recargas de energía prepaga (CashPower), se mantendrá activo con limitaciones de ingreso a dos personas a las instalaciones de venta.



Finalmente solicitaron que aquellas personas que presenten síntomas de resfríos o gripe, que ingresen con barbijo obligatorio y que mantengan una distancia prudencial de 1,80 metros para la prevención y que las facturas pendientes de pago se podrán abonar desde el día miércoles 25.

Desde la Cooperativa de Electricidad de la localidad de Leandro N. Alem informaron que se suspendieron los cortes por falta de pago ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país.