La construcción se reactiva empujada por licitaciones y venta de materiales

Jueves 6 de febrero de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El rubro de la construcción cerró el 2019 con indicadores negativos. Es que la actividad bajó 7,3% en diciembre en relación con noviembre y tuvo una baja del 6,4% de forma interanual (ver El sector...), según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En Misiones desde ese mes se observaron signos de reactivación en la obra pública. Desde la Cámara Misionera de Empresas Constructora (Cameca) señalaron que se convocó a licitaciones para la construcción de viviendas dentro de la órbita provincial, en un mes de escaso movimiento de la materia. En este punto, destacaron que la demanda se mantuvo gracias a las políticas de Estado del gobierno provincial en la materia.

Asimismo, referentes del sector manifestaron a este medio que la convocatoria es para edificar 1.900 propiedades y generó diversas expectativas para salir de la crisis que afectó en los últimos años al rubro.

En lo que respecta a los insumos para la construcción señalaron que, en el último trimestre de 2019 y durante enero, las ventas fueron por encima de la inflación y que gracias a las promociones y ofertas se evitó una merma en la compra.



En repunte

“Generalmente, los finales de año y los primeros meses son tiempos con poca demanda en el sector de la construcción. El 26 de diciembre comenzó el movimiento con un llamado a licitación del Iprodha para 1.900 viviendas tradicionales -de mampostería- por parte del Iprodha”, destacó Juan Carlos Butiuk, vicepresidente de Cameca.

En diálogo con El Territorio calificó esta convocatoria como una primera señal de reactivación de la obra pública a nivel general.

“La obra pública en Misiones siempre fue una política de Estado, que permitió que muchas de las pequeñas empresas puedan continuar con la actividad y que permitieron que se sostenga el andamiaje”, destacó.

Al mismo tiempo que consideró: “Esta licitación que hubo a finales de diciembre augura un buen panorama para los próximos meses, y que significa que se están acomodando algunas cosas antes, para luego rodar a pleno las máquinas. Y también genera mucho optimismo en todos los estamentos del rubro de la construcción”.

Planteó que en los últimos años las pymes del sector constructivo se encontraron inmersas en un profunda crisis que, en efecto, derivó en una merma en el número de trabajadores registrados.

Por su parte, Alejandro Cáceres Barrios, presidente de la Cámara de la Construcción Argentina delegación Misiones, comentó que mediante las gestiones del gobierno provincial la obra pública en el territorio provincial se mantuvo estable, cuando a nivel nacional disminuyó la cantidad de licitaciones durante la administración del ex presidente Mauricio Macri.

“Sobre finales del año pasado hubo un llamado a licitación muy importante, tanto por el tiempo y cantidad de que no solíamos tener a esa altura del año”, indicó.

Agregó que entre diciembre y febrero disminuye la actividad, pero que constituyen meses claves para observar el panorama para lo que resta del año.



Expectativas

Días atrás, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, manifestó en declaraciones públicas que “el presidente Alberto Fernández me encomendó volver a poner en marcha la obra pública en la Argentina, como insumo fundamental para combatir el hambre y la pobreza en nuestro país”.

Al respecto, Butiuk subrayó: “Hubo reuniones en Buenos Aires para definir líneas de acción para repuntar la actividad, ya que Cameca está dentro de la Confederación de Pymes Constructoras, y avanzamos en el estado de situación de nuestra región para lograr decisiones nacionales”.

Calificó como positiva la decisión de Nación de la moratoria con quitas del 42% para pequeñas y medianas empresas de todo el país “que implicará poner en orden la situación para salir adelante” y destacó que “profundiza en las líneas de trabajo entre Nación y provincia”.

En tanto que Cáceres Barrios puntualizó que desde la Cámara de la Construcción “hay muchas expectativas por los anuncios, más aún para las empresas pymes que se dedican a la arquitectura, que también se vieron afectadas”.

“Hablaron de reactivar el Ministerio de Hábitat para la construcción de casas, y es un punto fundamental para las pymes, ya que gran parte de la demanda viene de parte de Nación y las provincias para las nuevas edificaciones”, subrayó.

Por último, el referente de la construcción habló sobre la demanda habitacional y dijo que, con una pronta reactivación de la economía, progresivamente se responderán las necesidades que hay en la materia.

“Por el momento no se podrá cubrir rápidamente la demanda habitacional, pero con los vientos a favor vamos a poder acompañar esos pedidos. Hay una demora en este punto porque, en los últimos cuatro años, Nación no construyó viviendas y no promulgaron programas nacionales”, refirió.



Ventas en ascenso

Durante el último trimestre de 2019 y en enero de este año las ventas de materiales de la construcción tuvieron un marcado crecimiento.

Victoria Farías Walter, gerente del salón de diseño y materiales de Familia Bercomat, afirmó que “las ventas fueron superiores a la inflación, que da un panorama positivo del sector de la construcción y que representaron los mejores meses en cuanto ventas, pese a que enero es un mes con baja demanda por la estacionalidad”.

Atribuyó al incremento en las ventas a las ofertas y promociones, que incentivaron la inversión en la construcción.