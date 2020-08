La conjugación del turismo y la fabricación de muebles - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

El sector turístico es uno de los más complicados con la situación que se vive. Es que aunque de a poco se va reactivando en rubro, la diferencia que hay con el ritmo de trabajo anterior a la pandemia es muy notorio.En ese marco, la ciudad de Puerto Iguazú es quizás de las más afectadas de la provincia, puesto que el principal ingreso que ostentan los pobladores locales deviene de los visitantes.En consecuencia, muchos emprendedores del área debieron repensar estrategias para generar ingresos. Fue el caso de María de los Ángeles Pitruluk y Juan Emanuel Plank, una pareja que se dedicaba al alquiler de departamentos en la Ciudad de las Cataratas y ante el panorama, se reinventaron con una nueva actividad: la fabricación de muebles en hierro y madera.La pareja empezó con el emprendimiento de departamentos La Paz en 2018. En diálogo con El Territorio, María contó que el lugar atraía mucha gente y que realmente fue doloroso el día que debieron cerrar las puertas por la pandemia.“Mi pareja era quien se dedicaba exclusivamente, yo trabajo en el banco y lo ayudaba. Tenemos dos departamentos para seis personas cada uno, entonces continuamente teníamos doce huéspedes, de los 30 días del mes, 20 teníamos ocupados sí o sí los dos”, explicó.Y comentó: “Siempre tratábamos de que los huéspedes se sientan como en su casa, teníamos buena puntuación y le dedicábamos mucho tiempo al emprendimiento”.Los departamentos funcionaron con normalidad hasta marzo, cuando el gobierno nacional declaró el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Fue entonces que comenzaron a repensar la manera de pasar el complejo momento que se avecinaba. “Los últimos huéspedes que tuvimos nos ayudaron a amortizar las cuentas de abril, pero después empezamos a ver negro el panorama”, indicó María, quien además es mamá de una nena de 4 años y está embarazada de seis meses.De acuerdo a lo que aseveró, la idea de los muebles surgió a partir de un hobby que tenía Juan. “Mi pareja siempre hacía los muebles para la casa, entonces pongo en las redes una foto de las cosas que él hacía y me escribe una chica pidiéndome un mueble. Así, de uno a otro empezaron a salir los trabajos. Ahora, desde fines de abril, principios de mayo estamos usando el predio de los departamentos para hacer los muebles. Gracias a Dios, los pedidos no dejan de llegar desde que arrancamos”, atestó.Juan hace muebles, como mesas y barras, pero también hace otro tipo de trabajos con hierro como rejas y barandas. Además, tuvo buenas ventas con las bandejas sanitizantes para los comercios, entre otros. Todo lo aprendió de forma autodidacta, mirando videos en internet y animándose a intentar.Es más, sin ánimos de quedarse estancados, la pareja aprovechó la demanda y con los ingresos efectuados durante estos meses - además de pagar las cuentas- dieron un paso más y compraron máquinas para mejorar la producción.También abrieron el panorama en cuanto a materia prima. “Antes hacíamos todo con placas de pino que había acá en Iguazú, pero ahora ya estamos yendo a Eldorado o a Montecarlo a buscar otro tipo de madera, como paraíso, eucalipto para dar un mejor producto”, dijo.“Esto es como todo, hay mucha competencia, entonces empezamos a buscar la manera de hacer algo distinto. Lo mismo pasaba con los departamentos, nuestra idea siempre fue diferenciarnos y darle más calidad a lo que hacemos”, sostuvo.Ahora que el sector turístico comienza a reactivarse de a poco, la pareja decidió reabrir los departamentos para recibir a huéspedes, por lo que resolvieron mudar el taller a un galpón. “Nuestra idea es seguir con los dos rubros, mi papá siempre me decía que hay que mirar para varios horizontes, porque si uno no funciona, el otro sí. Por eso la idea es seguir con las dos cosas”, manifestó.Al mismo tiempo, apuntó: “El que quiere, puede. Sólo hay que reinventarse, tener visión de lo que la gente busca o hace falta y ser original. Hay que animarse, una de las máquinas que compramos ahora nos salió 50.000 pesos, pero sabemos que nos va a optimizar la producción entonces es arriesgarse a todo o nada”.