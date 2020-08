La confesión de Natalia Barulich sobre maluma - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Tras quedar en medio de una controversia por su ruptura sentimental con Maluma y su actual vínculo con Neymar, la modelo y DJ Natalia Barulich, en una entrevista con Danny Morel, un reconocido coach ontológico, tuvo su espacio para contar su experiencia: “Fue una relación de un poco más de dos años y era muy tóxica. No era lo que yo tenía en mi mente”, comenzó su relato en una charla que duró cerca de una hora.Y sostuvo, “la ruptura no fue de la noche a la mañana y todavía estoy en proceso de curación. Era una relación unilateral yo estaba dando el 100% pero recibía 20%. Al estar tan enamorada, estaba enceguecida, sufrí mucho el esperar, el sentir que hacía cosas a mis espaldas, no tuve más remedio que irme”.