La condición de Diego Maradona para seguir como técnico de Gimnasia

Martes 26 de mayo de 2020 | 19:15hs.

Gimnasia quiere a Diego Maradona y él está muy bien en el Lobo. Todo indicaría que el acuerdo de una renovación de contrato, que la dirigencia del club platense ya le planteó al entorno de Diego, debería tener un final feliz. Pero hay un tema clave en el que tendrán que ponerse de acuerdo: el proyecto deportivo.









En Gimnasia se viene una reducción económica y Maradona está dispuesto a bajarse el contrato porque "la plata grande" la factura por otro lado. Incluso, la rebaja también incluiría a todo el cuerpo técnico. El tema pasa por los jugadores.





En las primeras charlas entre el presidente Gabriel Pellegrino y Christian Bragarnik, que acercó a Maradona al Lobo, se planteó la cuestión deportiva como esencial: el DT no quiere que le desarmen mucho el equipo aunque sabe que los futbolistas tendrán que adaptarse a la nueva realidad económica del club y de la Argentina en general.







"Diego quiere continuar en Gimnasia. Está muy identificado con el club, con la gente y con el presidente", dijo el empresario Christian Bragarnik.



Maradona quiere mantener la columna vertebral formada por Jorge Broun, Paolo Goltz y los colombianos Harrinson Mancilla y Jonathan Agudelo. La dirigencia lo sabe y las charlas vía zoom van por ese camino. Pero el Lobo tirará un achique en el presupuesto del fútbol profesional y varios jugadores tendrán que irse. Tres ya tienen nombre propio: Manuel Guanini (no aceptó la oferta de renovación), Claudio Spinelli y Jesús Vargas (no se les renovará el préstamo).En las próximas horas seguirán las negociaciones, más apuntadas a lo deportivo que lo económico, y un punto crucial también será la salud del 10. En Gimnasia saben que Diego es una persona "de riesgo" ante la pandemia de coronavirus y tendrá que seguir con un confinamiento obligatorio estricto. El encierro no es nada fácil y están siguiendo de cerca cómo está y cómo se siente el entrenador en medio de esta situación tan atípica y complicada.