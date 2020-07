La comunidad Guaporaity busca herramientas para sostener plantaciones

Viernes 24 de julio de 2020 | 15:58hs.



En eso sustentó su pedido de herramientas de corte, siembra y cosecha para los habitantes de la comunidad. “Estamos en momentos de plantaciones pero no podemos sembrar porque no hay herramientas, faltan machetes, azadas, limas, sembradora de maíz, hachas que ocupamos para traer la leña del monte”, detalló Ledesma.

En esa línea graficó la necesidad de semillas y de ponerle un techo a los gallineros, con chapas de cartón. “Estamos a la deriva y sentimos la necesidad de trabajar, pero para eso lamentablemente tenemos que acudir a la solidaridad de las personas o empresarios que puedan dar una mano, porque no tenemos dinero para comprar ni espacios donde acudir”, reclamó apuntando hacia la Dirección de Asuntos Guaraníes cuyos referentes “hace años no visitan la aldea”.



De acuerdo a lo que detalló el cacique, la aldea Guaporaity contiene a 23 familias, nucleando entre ellas a por lo menos 100 personas, entre niños y ancianos. Ledesma dejó su número de teléfono para quien desee interiorizarse sobre las necesidades de la comunidad: 3764-604188.



“Tenemos muchas necesidades pero en estos momentos son de mucha utilidad las herramientas, porque empieza la época de siembra y con eso nos aseguramos algo de comida para los meses que vienen”, explicó Francisco Ledesma, cacique de la comunidad Guaporaity situada en la localidad de Hipólito Yrigoyen, departamento de San Ignacio.