La complicada negociación para traer a Guerrero

Desde antes que ganara las elecciones se sabía de las ganas de Juan Román Riquelme por traer a Paolo Guerrero a Boca​. Palabras van, palabras vienen, la negociación se dilata y Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol del club, dejó en claro que es complicado.“Hay que ser muy cautos. No voy a dar primicias que perjudiquen la misma operación, ni tampoco puedo ser irresponsable diciendo que es mentira”, comenzó diciendo el Patrón en el programa ‘Las Voces del Fútbol’.“El interés siempre estuvo. El tema económico es delicado, no es fácil. Es un jugador con un contrato importantísimo. Nos encanta y quisiéramos contar con él en algún momento, pero las gestiones y las posibilidades tienen que ver con la realidad. Esa realidad tiene que ir paso a paso y ojalá se pueda llegar a cristalizar, pero no es una operación fácil”, sentenció el ex defensor colombiano.“Todo lo ha manejado siempre Román. Él maneja las conversaciones, los intereses. En cabeza de él y el presidente se han manejado los contactos -aclaró el Patrón-. Se puede llegar a dar, pero también hay que decir que hay otros jugadores en carpeta. Si no se puede lo de Paolo, tenemos la obligación de que llegue otro jugador a la altura del protagonismo y de la obligación que todos tenemos”, cerró.