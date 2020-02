La cita atípica de campi

Domingo 2 de febrero de 2020

El actor Campi estuvo en Cortá por Lozano y le confesó a la conductora Verónica Lozano cómo fue su primera cita con Denise Dumas.

La modelo y conductora y Campi llevan casados 14 años.

“Quise hacerme el moderno y la invité a un restaurante marroquí. Nos sentamos en unos almohadones y me dolía la espalda, se me dormían las piernas, incomodísimo. Nos sirvieron carne con mermelada, a ella no le gusta lo agridulce y se comió cuatro paneras. Después vino el beso y salió todo bien”.