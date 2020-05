La China Suárez habló de su cuarentena en casa

Lunes 25 de mayo de 2020

Este sábado, mientras el presidente Alberto Fernández anunciaba la extensión de la cuarentena en la Argentina hasta el 7 de junio, la China Suárez se expresó a través de sus redes sociales al respecto.Frente a esta nueva decisión de prolongar el aislamiento social preventivo y obligatorio, la actriz de 28 años se mostró ansiosa y totalmente intranquila, al punto de recibir el consuelo de todos sus seguidores.“Queda mucho por delante. Qué ganas de llorar”, dijo la mamá de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña y miles de fanáticos se dispusieron a alentarla. Los mensajes a través de su cuenta oficial de Twitter continuaron y la pareja de Benjamín Vicuña se digirió directo a sus followers: “Si alguien se mantiene positivo, me cuenta cómo? Gracias”.“Pienso en lo privilegiados que somos algunos en poder quedarnos en casa. Pienso en la gente vulnerable que se arriesga todos los días por un plato de comida, entonces me doy cuenta que es hipócrita quejarme. Un mal día es un mal día, todo pasa..”, reflexionó la China.“Tengo a mi familia sana. Mi papa en su casita y sano... Qué más se puede pedir para mantenerme positiva”; “tengo trabajo y mi marido también, soy una privilegiada hoy en día. Ya me acostumbré a estar en casa y le encontré el lado bueno o puede que me esté auto-convenciendo para no pegarme un tiro”; “pensar en que pronto podremos estar con los que queremos y el saber que están bien”, fueron algunas de las decenas de respuestas que recibió la actriz ante la pregunta que había realizado.Ya hace más de dos meses que la mayoría está cumpliendo con la cuarentena en su casa, sin saber cuándo podrá retomar su día a día con normalidad.En este contexto, la China confirmó hace unos días que está embarazada. Está feliz, esperando un hijo con Benjamín Vicuña. Más allá de estar disfrutando de su hijita, la nena que tuvo con Nicolás Cabré, Rufina, y su pareja, tiene muchas ganas de salir.Es por eso, que el viernes pasado desde su cuenta de Twitter, la actriz compartió un GIF de un nene llorando desconsoladamente mientras se agarra la cabeza. “Oh, por Dios”, dice el joven, harto. “¿Viviremos encerrados?”, se preguntó Suárez.Días atrás, recostada sobre su cama, mirando a cámara, con un brazo sobre su rostro y otro tapándose los pechos, Eugenia La China Suárez decidió confirmar que está esperando su segundo hijo con Vicuña, quien en ese momento se mostró optimista al momento que vive el mundo con la llegada de un bebé en medio de la pandemia.“Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión”, sostuvo el actor chileno.