La CGT respaldó la oferta del gobierno

Domingo 26 de abril de 2020

El consejo directivo de la CGT aseguró que “el destino del país está atado al resultado que se obtenga en la dura negociación con los acreedores financieros externos”, por lo que respaldó la oferta del gobierno nacional a los bonistas y ratificó que la deuda externa no puede pagarse sobre la base del sacrificio y “la pobreza de los trabajadores”.Un documento titulado “La CGT ante la deuda externa”, difundido ayer, aseveró que “el destino del país está atado al resultado que se obtenga ante este desafío” - la resolución de la negociación con los acreedores financieros- y señaló que “las condiciones sociales de la Argentina no soporta más reveses y mucho del futuro colectivo depende de ello”.La central obrera reiteró su acompañamiento a los gobernantes “en esta dura negociación”, y reafirmó el objetivo propuesto de que “la deuda no se negocie sobre la pobreza de nuestros trabajadores”.La CGT añadió que los trabajadores acompañan a los gobiernos nacional y provinciales, de forma independiente de “su color político circunstancial”, y reafirmó que las propuestas a los acreedores “son avaladas por los argentinos”.