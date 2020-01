La Celo formalizó el alejamiento de Fecem y Femicap

Domingo 19 de enero de 2020

“Somos la cooperativa más grande de la zona, la que más aporta y siempre somos los más relegados, no nos ayudan en nada”, sentenció Pedro Anderson, presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo).

En una reunión en Puerto Rico que se llevó a cabo el último viernes, la entidad eléctrica decidió solicitar el alejamiento formal de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem), como así también de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (Femicap), ambos organismos a los que pertenecía.

El presidente de Fecem, Ángel Kusuka había confirmado a El Territorio el pedido de suspensión de participación por parte de la eléctrica, que había sido incluido dentro del temario del encuentro.

Por su parte, Anderson dejó en claro que “con el presidente de Fecem está todo más que bien, porque nos entendemos, él también preside una cooperativa y sabe de lo que le hablamos, pero no queremos seguir participando, no conseguimos nada a pesar de que somos la entidad que más aporta”.

Anderson explicó que los roces y entredichos comenzaron ya en julio del año pasado, tras un encuentro que mantuvo con las autoridades de Fecem, la empresa de Electricidad de Misiones y funcionarios provinciales, entre otros.

“No me gustó como nos trataron, había muchos dirigentes y ninguno nos defendió, todos se defienden entre ellos”, adujo Anderson.

Desde entonces, el presidente de la Celo dejó de participar en las sucesivas reuniones que mantenía Fecem, procediendo ahora a un alejamiento de carácter formal.





Inversiones “No se si es por un tiempo o hasta cuándo, podemos sentarnos a hablar y arreglar las cosas pero si sigue así no vamos a volver”, aseguró.

Uno de los planteos más fuertes que realizó la dirigencia de la Celo fue la falta de ayuda para inversiones.

“Todo está enfocado para la ruta 12, mientras que los que estamos sobre la 14 nunca recibimos nada y necesitamos realmente cambiar algunas cosas, porque no tenemos agua ni energía”, sostuvo.

Al tiempo que agregó: “Tenemos que dejar de correr atrás de ellos”.

Anderson expuso que nada tienen que ver los cargos o quienes los ocupan de por medio, sino que es algo institucional, “porque realmente me llevo bien con Kusuka, y está todo más que bien con él”.

No obstante, puntualizó en que “siempre nos dejan para lo último, no conseguimos nada y sinceramente, si ves el temario de reuniones, lo único que hace la Fecem es pedir aumentos al VAD (Valor Agregado de Distribución), todo el tiempo pide aumentos que sabemos que van a afectar al usuario, se habla de las tarifas y no de las regalías por ejemplo, o de otro tipo de problemas”.

La Fecem nuclea en la tierra colorada a la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel), las entidades de Cainguás, de 25 de Mayo, de Leandro N. Alem, la Cooperativa de Concepción de la Sierra, Luz y Fuerza Libertador General San Martín con sede en Puerto Rico, y de Montecarlo.