La carrera por la vacuna contra el Covid-19

Domingo 9 de agosto de 2020

Quién llega primero Rusia se adelantó a todos

El viceministro de Salud de Rusia, Oleg Grídnev, anunció durante la jornada de ayer que el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú (NITsEM) comenzó los trámites para obtener la certificación de la primera vacuna contra el coronavirus y que la licencia estará lista el 12 de agosto.



El factor político

Los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, China y el Reino Unido, entre otros, apoyan proyectos que buscan una solución a la pandemia. Sin embargo, sus gobiernos no son ajenos al hecho de que hallar un antídoto sería también un importante impulso político. “Los gobiernos se están posicionando y las razones son obvias. Los líderes tienen la presión de proveer las dosis a sus propios ciudadanos. Será negativo para los gobiernos que practican el nacionalismo de las vacunas porque si tienes una gran cantidad de personas infectadas en el mundo, dada la globalización, la enfermedad continuará propagándose”, avisó el presidente del centro de estudios Council on Foreign Relations, Richard Haass.



Trump busca la salvación

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump apuesta a que una vacuna lo ayude a mejorar su performance en las elecciones del 3 de noviembre. “Antes de finales de año tendríamos la vacuna. Tenemos grandes compañías, fantásticas, estas son las mejores del mundo”, expresó el mandatario.

Las seis vacunas más avanzadas mRNA-1273 (Estados Unidos)

Si la investigación avanza, la vacuna estaría disponible para un uso generalizado en un lapso de 12 a 18 meses.



INO-4800 (Estados Unidos)

La empresa espera que los resultados sobre las respuestas inmunes de los 40 voluntarios estén listos para el verano boreal.



AD5-nCoV (China)

Tuvo una primera etapa exitosa y ya reclutó a 500 voluntarios para encontrar el remedio que prevenga el Covid.



LV-SMENP-DC (China)

La vacuna del Instituto Médico de Shenzhen está centrada en el uso de células dendríticas modificadas con vectores lentivirales.



De virus inactivado (China)

Se trata de una que consistente en microorganismos que se han matado a través de procesos físicos o químicos.



ChAdOx1 (Reino Unido)

La vacuna que ya se está probando en Brasil podría estar lista para uso público para el otoño europeo (septiembre).

Velocidad inédita: el tiempo usual para obtener una vacuna es 10 años

Mientras el coronavirus continúa propagándose por el mundo, cientos de equipos científicos trabajan contrarreloj para encontrar una vacuna. El resultado parcial: 165 candidatas, de las cuales seis se encuentran en la fase más avanzada y podrían estar disponibles para finales de este año.Los contagios se multiplicaron por cinco en todo el mundo durante los últimos tres meses y la cifra global asciende a casi 20 millones de infecciones y 715.000 fallecidos, por lo que contar no con una, sino con varias vacunas es la prioridad para controlar el virus y buscar un retorno seguro a la normalidad.“Toda la industria está trabajando sin descanso para una meta común: encontrar vacunas seguras y efectivas lo más pronto posible”, explicó hace algunos días el director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), Rafael Andrés Díaz-Granados, quien subrayó que esta “carrera contra el virus” es “un reto para la humanidad”.Los ensayos de las vacunas comenzaron con pequeños estudios de seguridad in vitro (se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo, o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo) o en animales (ensayos preclínicos) y sobre los resultados obtenidos se autorizó a comenzar las fases de pruebas clínicas en seres humanos.La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró hasta el momento 165 candidatas a vacuna: unas 140 todavía están en la etapa preclínica y casi 30 avanzaron a las pruebas en humanos.De estas últimas, seis entraron ya el tramo final (fase III), en el que se evalúa la seguridad y la eficacia con decenas de miles de voluntarios antes de las aprobaciones regulatorias y la distribución. En esas no se incluye, sin embargo, la anunciada ayer por Rusia, que se encuentra en la última fase de pruebas y podría ser inoculada a una parte de su población desde octubre, algo sobre lo que la OMS se mostró cauta.Las candidatas a vacuna buscan proveer un antígeno que en sí mismo no cause la enfermedad, pero que genere una respuesta inmunitaria y bloquee o elimine el virus si una persona se infecta.Las plataformas generales que se están trabajando para lograrlo son cuatro: el uso del virus mismo, en forma atenuada o inactivada; los vectores virales, es decir, el uso de virus modificados; las instrucciones genéticas (ADN o ARN) para que el organismo replique una proteína de coronavirus y genere una respuesta inmunitaria y directamente las proteínas o subunidades proteicas de Sars-Cov-2.Con esa base, prácticamente todos los equipos de investigadores impulsaron alianzas.Un ejemplo es el proyecto de vacuna de proteína desarrollado a partir de una contra la influenza de la francesa Sanofi y con la tecnología adyuvante para uso pandémico de la británica GSK, que puede reducir la cantidad de proteínas necesarias por dosis y multiplicar la producciónTres de las seis vacunas más avanzadas y que pueden estar disponibles este mismo año se desarrollan en China, mientras que las otras son de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer (que trabaja con la alemana BioNTech) y Moderna y de la británica AstraZeneca, esta última en colaboración con la Universidad de Oxford.Las tres chinas se basan en el virus inactivado, las dos de origen estadounidense usan técnicas de ARN y la de Astrazeneca se centra en un vector viral.La OMS, que declaró la pandemia el 11 de marzo, vaticinó que se tardaría al menos un año y medio en encontrar una vacuna, pero los rápidos avances alimentaron la esperanza de que ese tiempo se acelere.“El tiempo usual para obtener una vacuna es diez años. En la historia la que más rápido se ha licenciado es la vacuna contra las paperas, cerca de cinco años, pero con el coronavirus estamos intentando hacerlo entre 12 y 18 meses”, dijo el médico Eduardo Ortega-Barria, vicepresidente y director de Investigación Clínica para Latinoamérica de GSK.De acuerdo con los expertos, esa extraordinaria velocidad se ha alcanzado a través de alianzas estratégicas entre farmacéuticas, biotecnológicas y universidades y con un sistema de producción adelantado, antes de saber si los ensayos clínicos darán los resultados esperados. “Es una producción a riesgo. Manufacturan con los dedos cruzados. Si la vacuna no es exitosa van a ver perder su inversión. Pero si funciona, van a ver acortado de forma muy importante el tiempo para distribuirla”, señala el director de Fifarma.Ese es el plan de Janssen, que se ha propuesto suministrar más de mil millones de dosis a lo largo de 2021, para lo cual, antes de la demostración final de la eficacia y en paralelo a los estudios, plantea adelantar la producción y evaluar su sistema de distribución, explicó Josué Bacaltchuk. vicepresidente de Asuntos Médicos para Latinoamérica.Los expertos coinciden en que, ante la demanda mundial y una población de 7.000 millones de personas, se necesitará mucha velocidad y varias vacunas ya que ningún fabricante tiene el alcance de producción necesario.“Debemos ser contundentes: necesitamos varias vacunas para responder a la meta de la OMS de cubrir en un primer momento a un 3% de la población, entre profesionales de la salud y poblaciones de mayor riesgo, y luego un 20% de población adulta más vulnerable o con comorbilidades”, finalizó BacaltchukCientíficos argentinos están avanzando hacia el desarrollo de vacunas orales e inyectables contra el coronavirus. “Para independizarse y tener soberanía, la mayoría de los países desarrollados y medianamente desarrollados se han lanzado a la creación de su propia vacuna. Nosotros también nos hemos sumado”, afirmó Juliana Cassataro, jefa de laboratorio en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Doctor Rodolfo Ugalde (IIB), que depende de la Universidad de San Martín y del Conicet.La idea es que las vacunas a desarrollar consistan en proteínas puras del nuevo coronavirus que, al ingresar al organismo, no infecten las células, pero sean reconocidas por el sistema inmunológico para que genere anticuerpos, los cuales podrían defender a la persona a futuro en caso de que se encuentre con el virus real.“Utilizaremos tecnología innovadora para aplicar distintas formulaciones no sólo inyectables sino también por vía oral, ya que, al no requerir personal adiestrado para su aplicación, en el caso de una pandemia como esta sería de gran utilidad”, afirmó Cassataro, especialista en inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas.