La carrera por la presidencia - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Pero otros estados a los que hay que prestarle mucha atención son tres del llamado cinturón industrial que durante 30 años votaron demócratas y Donald Trump logró teñirlos de rojo en 2016 con su discurso pro-América: Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Estos tres estados le dieron otro 10% del colegio electoral y, por lo tanto, será clave para él retener esos votos.





El voto por correo promete polémica Algo que promete polémica este año es el voto por Correo, que en Estados Unidos es algo muy común.



De hecho, en las últimas elecciones presidenciales el 24% de los votos fueron por correo.



El problema es que en muchos estados no está regularizado y eso puede implicar demoras en el conteo, además que aumenta las posibilidades de fraude.



Es por eso que los republicanos, que parten de una menor ventaja inicial, piden que la gente vote de manera presencial.



Incluso, es probable que, si más gente de lo habitual recurre a este método de votación por la pandemia, el martes de la elección haya una gran cantidad de votos sin contar en algunos estados y que, por lo tanto, no se pueda definir la elección ese día.



No sería algo nuevo de todas formas, ya sucedió algo similar en la elección del año 2000 cuando hubo que hacer un recuento de votos en Florida que demoró semanas e incluso tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia que terminó dándole la victoria a George W. Bush.

La agenda Joe Biden

Candidato a presidente - por el Partido Demócrata

En el otro extremo de Trump encontramos a un Joe Biden con una agenda socialdemócrata que busca subir los impuestos que redujo Trump, especialmente a familias de clase alta, promover el sector de los renovables con especial énfasis en el ecologismo, fortalecimiento de convenios colectivos y sindicatos, restaurar regulaciones dadas de baja por Trump y una versión más dialoguista de la política exterior, aunque probablemente continuando el choque con China.



En algunos puntos se enfrenta directamente con industrias que son el corazón de la economía americana, como el sector petrolero, ya que su candidata a vicepresidente, Kamala Harris, se declara abiertamente en contra del fracking (una práctica de extracción del petróleo).

La agenda Donald Trump

Actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Republicano

La agenda del actual presidente Donald Trump se basa en darle una continuidad a las políticas llevadas a cabo durante su presente mandato. Apunta a nuevas rebajas impositivas tanto para empresas como familias (sin contrapartida de momento con un recorte por el lado del gasto), reducción de regulaciones, continuar con la política made in USA implementada para traer de regreso al país empleos que había perdido en favor de países con mano de obra barata. En el plano externo continuar la política America First (restarle importancia a la participación en instituciones como la ONU pero sin perder peso en el plano internacional) sumado a la negociación de nuevos acuerdos comerciales bilaterales y continuando con las disputas con China, país al que seguramente se le sumará el juzgamiento por la pandemia actual de coronavirus.

