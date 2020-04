La cantidad de fallecidos por el coronavirus en el país llegó a 71

Viernes 10 de abril de 2020

Quedan nueve pacientes en aislamiento Según el último parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia, se mantiene en tres la cantidad de infectados de coronavirus en Misiones.

Uno internado en el hospital Madariaga de Posadas y dos en el Samic de Puerto Iguazú.

En cuanto a casos descartados fueron 135, casos desestimados llegaron a 60; mientras que 815 concluyeron el aislamiento domiciliario y sólo nueve restan terminar con esa etapa.



Dos hombres murieron en las últimas horas en Resistencia, en la provincia de Chaco, y en Cipolletti, Río Negro, tras ser infectados del coronavirus. De ese modo, ascendió a 71 la cantidad de fallecidos en la Argentina debido al Covid-19.Fuentes del ministerio de Salud chaqueño informaron que en la medianoche del miércoles 8 de abril se produjo el deceso de un hombre de 70 años que padecía neumonía en Resistencia.El paciente tenía además problemas cardíacos. A la víctima le habían diagnosticado infección por el coronavirus 24 horas antes, mientras que no se pudo establecer en principio el nexo epidemiológico del contagio.Según el informe que difunde el Ministerio de Salud a cargo de Ginés González García, en la provincia de Chaco habían confirmado hasta ayer 138 contagios y ocho personas perdieron la vida por la enfermedad.En Cipolletti, al oeste de Río Negro y cerca de la ciudad de Neuquén, se produjo el fallecimiento de un hombre de 66 años que estaba internado en una clínica privada de la localidad. En la provincia ya fueron confirmados 22 casos desde el inicio de la pandemia.Los otros cuatro decesos por Covid-19 que habían sido confirmado horas antes por el Ministerio de Salud de la Nación son los de tres hombres de 91, 95 y 74 años que residían en la Capital Federal y una mujer de 62, habitante de la Provincia de Buenos Aires.Desde el inicio del brote de coronavirus se realizaron 14.850 pruebas diagnósticas para el Covid-19. Además. 365 personas recibieron el alta. El número de casos descartados era de 11.835 y las principales franjas etarias afectadas de los contagios registrados correspondían a gente de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años.Del total (1.795), el 45 por ciento son mujeres y el 55 hombres. Pese a esas cifras, la edad promedio de las víctimas fatales es más alta: se ubica en 68 años y, en gran mayoría, son hombres. El virus tiene una tasa de letalidad del 3,7 por ciento en nuestro país. En la actualidad, hay 98 pacientes internados en terapia intensiva en distintos puntos del país.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó como algo positivo que el número de internaciones en terapia se mantiene “estable” y que “no se han incorporado otras provincias a la transmisión comunitaria”, más allá del gran Buenos Aires, Chaco y la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego.En medio de las restricciones para circular por la pandemia de coronavirus durante el feriado de Semana Santa, pudo observarse ayer una escasa circulación de vehículos particulares en las principales rutas y accesos y salidas de la Ciudad de Buenos Aires.El gobierno nacional dispuso desde el miércoles al mediodía refuerzos en los controles viales ya implementados, sumando nuevos puestos de control vehicular en la autovía 2 y las rutas nacionales 3, 5, 7, 8 y 9, para evitar que las personas se movilicen hacia countries y ciudades turísticas.Las medidas de estricto control de rodados por la cuarentena se mantendrán reforzadas durante todo el fin de semana.Al respecto, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, dijo hoy que durante el fin de semana largo deberán “extremar las medidas con las fuerzas de seguridad” para evitar que la gente circule.Por último, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, dijo que “empieza Semana Santa y no son vacaciones, nos tenemos que seguir quedando en casa”, al recalcar que la población debe “seguir haciendo este esfuerzo para seguir teniendo los resultados que estamos teniendo”.A la par de la pandemia de coronavirus, el sistema de salud de la Argentina atraviesa otro desafío: el brote de dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que no se detiene a pesar de la cuarentena.Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el 25 de marzo se registraron 7.862 casos de dengue, entre confirmados y probables, en 16 provincias (6.169 autóctonos y 866 casos con antecedentes de viaje). Y hubo más de 26 mil casos sospechosos.El número acumulado de notificaciones hasta el momento para la temporada 2019/2020 es entre cuatro y cinco veces superior a lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente para el mismo período. Se trata del brote más grande de la enfermedad desde el último pico registrado en el período 2015-2016, años en los que hubo 76.803 casos y 11 fallecidos.