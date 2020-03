La Came analiza pedir créditos al 10%, y ayuda a Anses y a las ART para pagar sueldos

Lunes 30 de marzo de 2020 | 14:00hs.

"Las pymes no están despidiendo porque no tienen el dinero para pagar las indemnizaciones, menos con la doble indemnización", resaltó, y advirtió que "puede pasar que la empresa que no pueda pagar, termine cerrando".











Fuente: Telam



El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Pedro Cascales, anticipó hoy que la entidad estudia varias opciones de propuestas al Gobierno para el pago de sueldos de sus asociadas, entre las que se destacan el pedido para "que los bancos presten a una tasa menor al 10%, un Repro (programa de recuperación productiva) aumentado, o que la Anses o las aseguradoras de riesgo de trabajo cubran parte de los días no trabajados".Cascales evaluó, en declaraciones a radio La Red, que la línea de créditos al 24% impulsada por el Gobierno, tuvo "un escasísimo efecto", ya que "los bancos los estaban limitando a aquellos que ya tenían carpetas abiertas y no hay forma hoy de presentar documentación, porque no hay atención al público"."Esto como está planteado, no sirve", juzgó el referente de la Came, quien planteó que en necesario "algo que sea realmente efectivo, como un anticipo que sea real para las pymes, que están necesitando cubrir los sueldos y las cargas sociales", sostuvo.