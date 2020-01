La búsqueda en Uruguayana culminó sin rastros de Cristian Schaerer

Jueves 9 de enero de 2020

Las tareas de búsqueda y los rastrillajes que se hicieron durante semanas en un arroyo de Uruguayana, localidad brasileña que limita con Paso de los Libres, arrojaron resultados negativos en torno a la ubicación de algún rastro de Cristian Schaerer, el joven correntino que fue secuestrado en 2003 y del cual no se supo más nada a pesar del pago del rescate que realizó su familia.

El dato fue confirmado por Pompeya Gómez, madre de Cristian, quien sostuvo que el martes por la noche el fiscal Flavio Ferrini se contactó telefónicamente con ella para informarle que habían culminado con resultados negativos los rastrillajes dentro del cauce del arroyo Imboa.

En diálogo con Radio Sudamericana, de Corrientes, Pompeya comentó que desde hace diez días el fiscal la mantenía al tanto de las tareas de vaciamiento y rastrillaje del arroyo en donde supuestamente estaría Cristian, de acuerdo a lo que expresó un testigo con identidad reservada que en su momento declaró en el marco de la causa.

“Ayer (por el martes) me llamó el fiscal Ferrini a eso de las 20 y me dijo que había finalizado el trabajo, que se removió todo y no se encontró nada. Esa misma mañana me había llamado para decirme que estaban por terminar, pero que necesitaban ver una zona muy específica y a la noche, cuando me llamó, me avisó que encontraron huesos, pero de animales, y que luego se dio por terminada la búsqueda”, comentó la mujer.

“Cuando me llamó el fiscal se me hizo un nudo en la garganta, pensando que se lo encontró. Sentí mucho miedo. Es contradictorio, como siempre digo, encontrar a Cristian es lo que estoy buscando y a la vez pienso que él está vivo en algún lugar”, agregó Pompeya, al tiempo que añadió que piensa pedir un encuentro con autoridades del gobierno nacional con la intención de continuar con la búsqueda.

Sobre el aporte que dio el testigo de identidad protegida, dijo: “Estuve hablando con el fiscal y me dijo que se encontró una pala y una bolsa, todo daba como algo cierto. Algunas cosas que había dicho Maidana (Potrillo, uno de los principales implicados) en su momento cerraban, pero bueno, hay que seguir con fe y recomenzar de cero otra vez”.

De la búsqueda participó un equipo de especialistas que vació y dragó un arroyo entero en la zona brasileña de Uruguayana, en el límite argentino con Paso de los Libres, a tres kilómetros del puente internacional. El trabajo fue realizado en coordinación con la Ufese, el ala antisecuestros de la Procuración dirigida por el fiscal Santiago Marquevich.



El secuestro

Cristian Schaerer, hijo del ex ministro de Salud de Corrientes Juan Pedro Schaerer, fue secuestrado en septiembre de 2003 cuando estaba en la puerta de su casa del barrio Las Tejas, de la capital correntina.

Su familia pagó 277.000 dólares para su rescate, pero nunca apareció. Hubo condenados, sospechosos históricos, hombres como Rodolfo “el Ruso” Lohrmann y José “Potrilllo” Maidana, pero el muchacho nunca apareció y nada se sabe de él.

Para Pompeya, una de las claves para resolver el misterio representa la extradición de Lohrmann y Maidana al país, aunque dicho proceso parece complicado debido a que ambos poseen una gran cantidad de robos a camiones de caudales y joyerías en Portugal, en donde 2016 fueron atrapados después de más de una década en la clandestinidad.