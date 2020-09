La búsqueda de Daniel Tizato en San José, entre hipótesis e incertidumbre - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Hoy se cumplen cinco días de la ausencia de César Daniel Tizato (15) en la localidad San José. El adolescente salió de su casa del barrio Pindapoy, a unos metros de la ruta 14, con intenciones de ir a cazar y pescar el domingo a la mañana y hasta ayer a la noche no había vuelto.Según las informaciones recabadas hasta el momento, Daniel, como lo llaman, salió de su morada cerca de las 9 en compañía de un vecino de la zona, de nombre Richard (44). Fueron a los terrenos privados que la firma Rosamonte tiene allí, una estancia llamada La Rosita, de 4.800 hectáreas.Sin embargo, el hombre volvió solo a las 14. Según les dijo a las autoridades policiales e incluso a la propia madre ese mismo día, Daniel se quedó con otros dos jóvenes a quienes señaló como sus amigos y quienes lo habían invitado a pescar. Richard dijo que no los conoce y simplemente describió sus ropas y el apodo de uno de ellos.El hombre estuvo dos días demorado y se le tomó declaración, pero según aseguraron fuentes policiales, no hay elementos en su contra. Su relato, coinciden todos, es coherente y no tiene puntos negros. Incluso ayer estaba colaborando con la búsqueda y aportó para la confección de los identikits.De todas formas se le incautó el teléfono celular y un aire comprimido, entre otros elementos.Con este panorama, la incertidumbre también se trasladó a quiénes son esas otras dos personas. Es que no hay otros reportes de más desaparecidos y la mayoría de los amigos, según dijo su madre y familiares, participan de los operativos de búsqueda.Al respecto, ayer algunos vecinos advirtieron que vieron a Daniel en horas de la tarde del domingo en el barrio San Martín y señalaron a un joven del barrio.Los efectivos buscaron su casa y hablaron con familiares, pero el joven se había ido a Apóstoles en bicicleta. Ayer por la noche esperaban que regresara.El Territorio estuvo en la víspera en el lugar de la búsqueda, donde se pudo apreciar un importante despliegue. Efectivos de la Policía de Misiones con perros entrenados, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, municipales y vecinos conformaron un grupo de más de 100 personas, incluyendo al intendente de la localidad, Jorge Tenaschuk.También estuvo el helicóptero de la fuerza provincial, que recorrió el gran predio que une a San José con Fachinal y la correntina San Carlos. Todos los hospitales y Caps fueron y las autoridades de esas localidades también fueron advertidos sobre la desaparición. Ayer, se resaltó la disposición y la colaboración de los propietarios del predio, quienes dieron libertad absoluta para las labores.Por el hecho interviene el Juzgado de Instrucción IV de Apóstoles, subrogado actualmente por la jueza Raquel Zuetta.Los rastrillajes fueron más intensos de una zona de piletas artificiales y mucha vegetación, que se extiende por una seis hectáreas desde la ruta provincial 105 hasta las vías del tren que salía de la histórica estación de Pindapoy y volvieron a funcionar en las últimas semanas.Allí es donde Daniel se habría encontrado con sus amigos. Se trata de un lugar que el joven conoce y que, al igual que muchas familias, iba habitualmente para cazar -sobre todo carpinchos- y pescar, debido a que no tiene un control tan estricto por la seguridad de La Rosita.“Perderse no creo que se haya perdido”, dijeron muchos. Pero de todas formas recorrían con machetes toda la zona, encabezados por su padrastro. Se halló una linterna que no se sabe su pertenecía al menor y también se detectaron manchas de sangre. Ayer efectivos de la Policía Científica tomaron muestras para determinar si es humana o de algún animal del campo, algo muy probable.En la jornada de hoy se espera otra intensa jornada de búsqueda y ya se anticipó que vendrán buzos de la Policía de Misiones para ingresar a las piletas del lugar.“Estamos haciendo una búsqueda exhaustiva y profunda en esta estancia que tiene más de 4.000 hectáreas, que tiene mucha vegetación, mucho monte, arroyos, bañado, lagunas”, describió el alcalde Tenaschuk en diálogo con este medio. El funcionario agradeció la colaboración del Ministerio de Gobierno, a cargo Marcelo Pérez y Ariel Marinoni, además del gobernador Oscar Herrera Ahuad.El intendente también abrió la posibilidad a otras hipótesis, como que el joven se haya ido del lugar: “Una de las conjeturas fuertes es que se pudo haber subido a los trenes que están pasando aquí en la vía. El tren en este sector circula a muy baja velocidad, a paso de hombre prácticamente”.