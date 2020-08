La burbuja de los más de 150 millones de dólares

Domingo 9 de agosto de 2020

Breves Deportistas creen haberse contagiado Covid en China

“Estuvimos en Wuhan para los Juegos Militares Mundiales a finales de octubre. Y, de hecho, resulta que después todos nos enfermamos. Valentín (Beraud) no entrenó tres días. Yo también estaba enferma, tuve cosas que nunca antes había tenido. No nos preocupamos demasiado porque no se hablaba de eso todavía”, contó en marzo a un medio de Francia la campeona mundial de pentatlón Elodie Clouvel sobre su caso y el de su pareja.



“Hay muchos atletas de los Juegos Mundiales Militares que han estado muy enfermos. Recientemente tuvimos contacto con el médico militar que nos dijo: ‘Creo que ustedes se infectaron porque había mucha gente en esta delegación que estaba enferma’”, agregó Clouvel en una entrevista con el canal de televisión Loire 7.



El canal de noticias nacional BFMTV también entrevistó a otro de los deportistas de la delegación francesa, quien, bajo condición de anonimato, contó que cuando volvió de Wuhan, estuvo enfermo con fiebre, dificultades respiratoria e inmovilizado en su cama durante tres días.



Además, recordó que en ese momento vio cómo, en las redes sociales, sus compañeros de viaje contaban que tenían síntomas similares. En total, 406 personas viajaron dentro de la delegación francesa y las instrucciones estrictas de las autoridades militares son de no hablar con la prensa.





Las Leonas se recluyen en Pinamar

El seleccionado femenino de hockey, Las Leonas, se trasladará a Pinamar con el objetivo de poner foco en su preparación física de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (aplazados para 2021). El viernes todo el plantel se realizó un test PCR como parte de los protocolos a cumplir ymañana, 28 jugadoras y cuerpo técnico partirán con destino a la ciudad balnearia donde trabajarán la preparación física en gimnasio, arena y pista, bajo la modalidad de burbuja sanitaria, es decir que el equipo sólo se moverá desde el alojamiento a los campos de entrenamiento en transporte propio y sin contacto con otras personas de la ciudad.

El Walt Disney Resort de Orlando, instalaciones que pertenecen a ESPN, fue el lugar elegido por la NBA para crear una burbuja en la que concentró a jugadores, entrenadores, periodistas y todo aquel personal que sea necesario para reiniciar la actividad.En total 22 equipos, con una delegación de 35 personas cada uno, incluidos jugadores y entrenadores cada uno, se recluyen en tres centros turísticos del complejo de atracciones, que se encuentra cerrado al público.Toda la actividad deportiva se desarrolla en siete canchas de entrenamiento y además hay otras tres principales en las que se disputan los partidos durante la cuarentena.La organización también proporciona comidas, pruebas diarias de coronavirus y otro soporte médico, seguridad, transporte y entretenimiento para más de 1.500 personas durante el desarrollo del nuevo calendario de competición que ha sido establecido con ocho partidos de temporada regular que definan los puestos finales de playoffs.Todo esto le costó a la NBA más de 150 millones de dólares para acondicionar la ‘burbuja’ de Orlando, tal y como reconoció el comisionado de la competición, Adam Silver.La NBA incluso desarrolló una aplicación para la vida en Disney. A cada equipo se le asignó un enlace para ayudar a reservar salidas y manejar las necesidades, y la aplicación incluye todo, desde cómo hacer llegar la comida hasta cómo reservar tiempo extra de entrenamiento. Hay una página dentro de la aplicación que permite a los jugadores reportar violaciones a los protocolos de salud, como alguien que no usa una máscara, así como enlaces a recursos de salud mental e incluso detalles sobre cómo los jugadores pueden registrarse para votar si aún no lo han hecho.Está claro que la cantidad de dinero que mueve la liga de básquet más importante a nivel mundial le permitió llevar todo su circo a Orlando y mantener allí a todos los actores necesarios, algo poco probable en Argentina, por ejemplo, si es que se necesitara acondicionar todo un centro deportivo para que se juegue un torneo.El pasado jueves 30 de julio, tras casi cinco meses sin acción (la NBA se suspendió el 11 de marzo) y luego de dos semanas sin positivos en la ‘burbuja’ de Orlando, la naranja regresó a rodar en Estados Unidos.La victoria 106-104 de Utah Jazz sobre New Orleans Pelicans marcó la vuelta del certamen, que la semana que viene cerrará su fase regular y que en octubre coronará a su campeón en medio de la pandemia, justo en el país más afectado por el Covid-19.