La biblia maradoniana - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

César Ferrero es periodista español y sobre todo un apasionado del fútbol que tuvo el gran afán de mover cielo y tierra para recolectar los archivos oficiales del mismísimo Diego Armando Maradona.Hace ya una década que César empezó a elaborar un monográfico sobre la carrera del ex futbolista al que decidió titular ‘Maradona, obras completas’, una verdadera enciclopedia de aproximadamente 1.100 páginas que relata todos los partidos oficiales del astro.Unos meses atrás, Ferrero abrió un crowdfunding (mecanismo colaborativo de financiación de proyectos) con el objetivo de reunir los 40 mil euros necesarios para editar 500 ejemplares, aunque la meta no logró cumplirse. El monto se quedó en 7.242 euros gracias al aporte de 104 personas, por lo que la biblia maradoniana no pudo imprimirse. El dinero, entonces, fue devuelto a los contribuyentes.Ignorado por editoriales españolas, el autor asumió que se trataba de un libro de elevado costo en su fabricación “para una época de lectura que tiende más al tuit que a lo enciclopédico”, según contó en el reconocido diario El País de España, medio que se hizo eco de la historia.Pero Ferrero, lejos de bajar los brazos, ahora planea sacarlo como e-book (en formato digital). “No existe ninguna obra así sobre Maradona”, aseguró.Según relató El País, Ferrero nunca se intentó contactar con Maradona ni con su entorno para buscar apoyo, porque consideró que podría comprometer la integridad de su trabajo. Tampoco le haría “especial ilusión” conocerlo. Simplemente la publicación de esta ‘biblia’ sería más que suficiente. Un sueño que pretende hacerlo realidad.“Lo importante es llegar a la gente. He tocado muchas puertas y pocos me contestaron”, destacó en diálogo con el Más. “Finalmente hoy por hoy puedo decir que llegamos a un acuerdo con una editorial italiana y, si todo va bien, la versión digital podría estar a finales de este año y principios del 2021”, destacó. “Igualmente no descarto una versión papel para más adelante”.César tiene 43 años y es oriundo del municipio español de Lasarte. Se dedicó al periodismo y en 1999, mediante una beca, llegó a la redacción del diario El Territorio.“Cuando terminé la carrera me fui un año a Argentina para practicar en la profesión a finales de la década del 90 y descubrí en Posadas lo que significa Maradona para los argentinos”, señaló.Ese fin de año, Maradona sufrió una sobredosis que lo dejó al borde de la muerte. Durante días, César observó cómo sus colegas se quedaban mudos cada vez que en la tele se hablaba del estado del histórico 10. “La redacción se paraba entera para ver el inicio de las noticias. Allí vi la trascendencia que tenía”, remarcó Ferrero. “Caí en la cuenta de lo que es Maradona, me parecía inexplicable por qué tanta pasión y lo profundicé un poco más, fue apasionante”.El comunicador regresó a España con la curiosidad suficiente para indagar más en la vida del Diego. El deseo permaneció latente hasta que en el 2010 se mudó por trabajo a Madrid.En la capital española dedicó su tiempo libre a acumular datos, creando un registro exhaustivo de su trayectoria futbolística. “No como un mitómano”, aclaró.Su labor de acopio se volvió constante. ‘Recabó material en España y viajó a bibliotecas de Buenos Aires, de Roma, de Turín y de Milán para fotocopiar, fotografiar y anotar informaciones de prensa sobre cada uno de los 633 partidos de competición oficial que jugó Maradona entre 1976 y 1997’, relata El País.“Viajé por todo el mundo y he visto muchos partidos de archivo completos. En Argentina fue un caos, una semana sin salir de la biblioteca de Buenos Aires”, aseguró Ferrero.Componer y ordenar cronológicamente todo el material le llevó años. Hoy está a un paso de publicar un verdadero manual de, para muchos, el mejor jugador de la historia. Un libro de los más completos.“La enciclopedia tiene previas, crónicas y detalles, además de un análisis de Diego por cada partido oficial desde sus inicios en Argentinos”, dijo. “También hay resúmenes de temporadas con estadísticas”, agregó.Otra de las particularidades del libro es el espacio dedicado a todo lo que rodeaba a Maradona: “Hay minibiografías de compañeros, entrenadores y rivales trascendentes en la historia de Maradona, como Ciro Ferrara y Careca...tienen su espacio para que la gente los conozca”.“Hay un listado y análisis de todos los compañeros que ha tenido, sus goles...en fin, tiene todo lo que me he podido imaginar; no he encontrado a nadie igual como deportista”, cerró.