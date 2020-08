La beba que vive en el hospital hace 8 meses irá a una residencia alternativa

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 14:11hs.

Las horas pasan y continúan siendo decisivas para el presente y futuro inmediato de la pequeña beba de un año y tres meses que vive en el Hospital de Pediatría de Posadas desde hace 8 meses.





Este miércoles se pudo confirmar que a través de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes con el visto bueno de la jueza que interviene en el caso, la criatura será trasladada finalmente a una residencia de acogimiento alternativo en la ciudad de Leandro N. Alem.





Lo confirmó este mediodía a El Territorio una de las abogadas de la Defensoría que confió que la bebé cuenta con el alta médica desde el 15 de abril y la resolución de la externación para su inmediato traslado a la ciudad de Alem, saldría mañana jueves. "La jueza intentará resolver a la brevedad en lo posible para mañana", dijo.





Se detalló que el lugar donde quedará la beba será en Leandro N Alem "porque de todos los que hay en la provincia es uno de lo que tiene lugar y cuenta con personal especializado para atender a la niña, que no presenta grandes complejidades, pero se le acaba de sacar una cánula de una traqueotomía y eso podría infectarse como lo más grave que podría llegar a pasar. Entonces necesita cuidados de higiene, de médicos".





La beba fue internada cuando tenía alrededor de cuatro meses por una afección respiratoria y días después desaparecieron los padres y ningún familiar se hizo cargo de la criatura. Desde entonces se convirtió en una paciente con residencia efectiva del Hospital de Pediatría.





Al conocerse el caso y hacerse público por los medios de prensa, inesperadamente el día martes reapareció la mamá, menor de edad y pidió recuperar a su hija. Pero este miércoles no apareció otra vez y tampoco se presentó ante el Juzgado.





"No hay un reconocimiento, un vínculo emocional con la progenitora, y decimos progenitora y no mamá porque se ausentó por mucho tiempo, no tiene referentes afectivos y una familia solidaria podría darle eso y un cuidado personalizado. Ahora esperamos que que la niña tenga un desarrollo integral, armonioso y equilibrado en un ambiente sano en el nuevo lugar que estará, esperemos, lo más pronto posible".





Los pasos de la Defensoría

"Desde el momento que nos enteramos de la situación de la bebé en el hospital, presentamos en el Juzgado, como primera opción, la de una familia solidaria para ella, lo que significa una familia que desinteresadamente se haga cargo del cuidado personal de ella de manera temporal o transitoria. No es con fines de adopción", explicó la abogada a El Territorio.





"Este programa lo llevamos adelante desde la Defensoría y estamos a la espera de una Ley provincial, el Proyecto de Familia Solidaria. Pero como todavía no salió la Ley, no es un tema muy conocido y no obtuvimos la respuesta que esperábamos del Juzgado. Entonces, visto esto y lo importante es que la beba no siga más en el Pediátrico, porque no puede estar viviendo hace ocho meses en una habitación de cuatro paredes".





"Está con cuidadoras, que son enfermeras que van rotando cada semana, cada 24 horas dependiendo la dinámica del hospital, nosotros creíamos que lo mejor era una familia solidaria, pero como tuvimos la negativa por parte del juzgado presentamos hoy (por este miércoles) a la mañana la propuesta de llevarla a una residencia de acogimiento alternativo que fue mucho mejor recibida por su señoría", detalló la abogada.





"Aunque nosotros como Defensoría prevalece el bienestar de la niña y su interés superior, en el hogar aunque tenga todo cubierto, no tiene un trato personalizado porque está ella y otra cantidad de niños... pero bueno, obtuvimos la respuesta positiva de la jueza aunque no quedó firme porque esto es de hoy a la mañana. La palabra de ella es que en estos días se concretará el traslado hacia la residencia en Leandro N.Alem, porque eso es lo que pedimos, que sea a la brevedad".





"Queremos desde la Defensoría es que quede claro, especialmente el defensor (Miguel Molina), es que nosotros entendemos el trabajo de la Justicia y del Poder Judicial que tiene que seguir un camino y buscar a la familia tanto de los progenitores como de la familia ampliada, pero que creemos que esas decisiones y acciones se lleven adelante después de solucionar de manera efectiva la situación de la niña que está viviendo en un hospital".