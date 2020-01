La bajante del Uruguay deja un espectáculo único que es opacado por la basura

Viernes 10 de enero de 2020 | 09:49hs.

Debido a la falta de lluvias en la cuenca del uruguay, por una sequía que lleva varias semanas, río sufrió una bajante pronunciada en la zona de San Javier, principalmente en la llamada zona de Las Correderas.





La zona de las Correderas es reconocida por la gran corriente de agua que hay en el lugar cuando el río tiene su caudal normal o mayor, pero en estos días de bajante las cascadas desaparecieron y la zona se transformó en un atractivo diferente. Vecinos de SanJavier, y de otras latitudes se acercan a pasar el día para contemplar un paisaje sin igual que deja la bajante pronunciada. El último fin de semana se acercaron unas 300 personas convocadas por la naturaleza y la nueva vista.





Así se ven Las Correderas del río Uruguay cuando el cause del río es normal. | Foto: María Rosa Fernández





Pero la bajante no solo dejó a la vista un paisaje diferente, también puso en evidencia el poco compromiso con la limpieza de algunos vecinos del cause del río. Y la indignación se apoderó de quienes tratan de cuidar el Uruguay para que esté limpio. Según se pudo visualizar es mucha la gente deja en la zona que arrojó al cause del río basura de todo tipo. Entre lo que más se encontró se puede contar con botellas de vidrio y plástico, pañales y bolsas.







Según indican vecinos de la zona, esto se debe, en primer lugar, a que por la zona a la que concuren los visitantes no pasa recolector de residuos, porque es zona rural, y por ello mucha gente termina arrojando sus residuos al cause del río. Ahora, el temor de los vecinos es que cuando el Uruguay vuelva a su cause normal esa basura quede bajo las aguas del Rio y se convierta en objetos peligrosos para las mismas personas que los tiran.





José Dos Santos, guardafauna honorario en la zona, en diálogo con El Territorio manifestó que "permanentemente se le notifica a los vecinos costeros para que colaboren con la limpieza pero en la zona no hay nadie viviendo y se complica el cuidado", por ello apela a "la conciencia de los visitantes para que conserven libre de residuos el lugar que actualmente brinda un paisaje maravilloso digno de ser visitado".