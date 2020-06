La autora de Harry Potter lanzó un libro online y gratuito

Lunes 1 de junio de 2020

La autora de la saga Harry Potter, la británica J. K. Rowling, publicó un nuevo libro para niños para ser leído online y gratis, con el objetivo de hacer más llevadero el confinamiento de los más pequeños durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus que tiene en vilo al mundo entero.Se trata de un cuento de hadas titulado The Ickabog, que puede leerse a través del sitio web www.theickabog.com, espacio en el que se irá publicando en forma periódica hasta el próximo 10 de julio. La autora de una de las sagas más vistas en todo el mundo dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. Allí contó que escribió The Ickabog hace unos diez años, pero que sólo dos de sus hijos, a los que les leía el cuento por las noches, conocían su existencia.“He decidido publicar The Ickabog de forma gratuita en línea, para que los niños confinados, o incluso aquellos que han regresado al colegio durante estos tiempos extraños e inquietantes, puedan leerlo”, manifestó la escritora británica.Asimismo, organizó un concurso para que los niños de todo el mundo envíen sus dibujos para ilustrar la historia al mismo tiempo que se va publicando en internet.La historia se desarrolla en un país imaginario llamado Cornucopia, próspero y de extraordinaria belleza, dirigido por el rey Fred Sin Miedo, y su plácida existencia se ve enturbiada por la leyenda del Ickabog, un misterioso monstruo que vive en un pantano que come niños y ovejas.La trama remite a una alegoría sobre la verdad y el abuso de poder.