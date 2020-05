La Asociación Civil y Artística Allegro de Irigoyen continúa con sus clases virtuales de música

La asistencia se da a través de su propia plataforma de materiales virtuales fronteirainconcert.wixsite.com a la que todos los alumnos pueden acceder y van a encontrar los materiales para los distintos niveles de estudio de violín, viola, violonchelo y demás instrumentos orquestales.En dialogo con El Territorio, el profesor Miguel Ángel Nogera mencionó: “este espacio lo creamos simplemente pensando en nuestros alumnos para que no se queden sin sus clases y los materiales de estudio ya que como es de público conocimiento, en esta cuarentena obligatoria no podemos dictar clases presenciales ni realizar ensayos grupales, pero no queríamos dejar a nuestros alumnos sin asistencia, fue así que desde el primer día que se declaró la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio y sin saber cuánto tiempo podía durar, nosotros empezamos a trabajar en este proyecto junto a un grupo de excelentes y reconocidos profesionales docentes que participan de uno de los mayores festivales de coros y orquestas de la región como lo es el Fronteira in Concert que crece año tras año”.