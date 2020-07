La Argentina vuelve a exportar carne a Malasia luego de una década

Jueves 23 de julio de 2020 | 14:30hs.





El rito Halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana. En el caso de los judíos, el equivalente sería kosher.



Según explicó el organismo de sanidad nacional, la certificación Halal es un proceso de garantía de calidad que se aplica a alimentos, productos y servicios respetando la Normativa Halal, y otros documentos ya preestablecidos que exigen los países que practican el islamismo.



El rito Halal

Miguel Donatelli, coordinador de Relaciones Internacionales del Senasa, afirmó: "El rito Halal es un tema privado, un rito religioso en el que el Senasa no tiene competencia ni opinión. Nuestra función es verificar que la autoridad competente certificadora habilitada esté presente para validar el proceso, que es lo que le interesa al país importador, en este caso Malasia".



Además, explicó que en 2010 Malasia cambió su requisito sanitario e incorporó los requisitos religiosos de Halal.



"Hasta ese momento el Halal era optativo, pero a partir de ese año resultó obligatorio y se empezó a requerir una certificación. Además actualizaron los requisitos para la carne y tuvimos que sentarnos a negociar, un trabajo que siempre hacemos y que lleva un par de años. Malasia es un mercado de alto poder adquisitivo, eso lo hace interesante", agregó.



En 2010, el último año que la Argentina exportó a Malasia, se enviaron 135.760 kilos de carne bovina.



Negociaciones

Durante el año pasado, una delegación de Malasia realizó una visita de auditoría donde verificó el sistema de producción y faena de carne bovina con resultados satisfactorios que permitieron continuar, durante este año, las gestiones entre las partes para acordar un protocolo sanitario y la consecuente reapertura del mercado.



Las tratativas permitieron la habilitación de un establecimiento (que fue auditado en la visita de 2019) y la presentación de otros 13 interesados, que se espera puedan ser evaluados por la autoridad malaya a la brevedad.



"Aún no sabemos qué volumen va a significar el comercio de este nuevo acuerdo, lo que sí tenemos claro es que hasta que no se aprueben más frigoríficos, va a estar sujeto a lo que pueda elaborar el productor que ya está habilitado", explicaron desde el Senasa.



Donatelli agregó que la Argentina podrá exportar menudencias y "eso complementa muy bien los productos que demanda Malasia. Sabemos que la población de este país es de alto ingreso, así que calculo que estarían en condiciones de comprar cortes de buena calidad".



Por último, Donatelli confirmó que están trabajando para abrir el comercio con Indonesia, "un mercado atrayente que tiene una población de más de 250 millones de personas. También es Halal, pero son bastantes más restrictivos que el malayo, o sea que va a llevar su tiempo de trabajo".

