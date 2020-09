"La Argentina es una sola" dijo Alberto Fernández en su visita a Entre Ríos - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 19:54hs.

El presidente Alberto Fernández aseguró en Entre Ríos que la Argentina es "una sola", ya que "no hay argentinos de primera o de segunda y un país central o periférico", luego de recorrer la provincia junto al gobernador local, Gustavo Bordet, y firmar convenios de obra pública, financiamiento al desarrollo productivo y fortalecimiento administrativo.Acompañado por el gobernador y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Presidente lamentó que durante años se creyera que la zona cercana al puerto de Buenos Aires era "el epicentro", porque ese país "no le sirve a los argentinos"."Si de una vez por todas dejamos de lado lo que nos divide, si no convirtiéramos cada problema que tenemos en un problema político y si se dieran cuenta de que el coronavirus que ha matado a millones no tiene ideología y nos ataca a todos por igual", tendríamos mejores oportunidades de combatirlo y "tener la Argentina que merecemos", reflexionó.Durante la ceremonia de firma de convenios seguida de conferencia de prensa, Fernández resaltó que su Gobierno está "dando pasos importantes en favor de la vida de la gente" y convocó a "dejar de lado los debates estériles" para solucionar los problemas que aquejan a los argentinos."Somos la única generación que entendió que la solidaridad es la regla, no puede ser la excepción", añadió.Entre los convenios rubricados se incluye el acta acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la provincia para implementar una línea de financiamiento conjunta de 200 millones de pesos para pymes locales con foco en la reactivación productiva.Según se anunció, los fondos serán destinados a capital de trabajo y se apunta a los sectores agroindustrial, industrial y de servicios industriales, y se reservará 20% del cupo total para empresas lideradas por mujeres.En cuanto a las obras públicas, Katopodis firmó un convenio marco, por 1,053 millones de pesos, del plan nacional Argentina Hace para el financiamiento de proyectos de grandes conglomerados urbanos y pequeños municipios.También se formalizó en el acto el financiamiento del acueducto metropolitano Gran Paraná, obra que beneficiará a 264 mil habitantes y generará 300 empleos directos a través de una inversión de 1.800 millones de pesos.Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas invierte un total de 21.864 millones de pesos en la provincia y, en ese marco, Katopodis anunció el inicio en octubre de la obra del Acceso Sur a Paraná vinculación Ruta Nacional 12-Avenida Circunvalación, que demandará 1.135 millones de pesos.También se anunció la reactivación de obras suspendidas en la gestión anterior, como el corredor de la Ruta Nacional 18 Paraná-Concordia (7,613 millones de pesos); obras en la cuenca sureste de Paraná (213 millones); obras hídricas, desagües pluviales (117 millones), entre otras.En otro orden, De Pedro rubricó un convenio marco de adhesión entre la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y Entre Ríos, en el marco del programa Fortalecimiento de Gestión Provincial-Provincias 2, con el fin de contribuir al crecimiento y sostenibilidad fiscal provincial.La iniciativa se encauzará a través de la mejora de los ingresos, gastos y de la inversión pública y la implementación de proyectos de inversión.El convenio es por 665 millones de pesos, aportes no reembolsables de los cuales 532 millones serán destinados a la construcción de un hospital provincial y 133 millones se volcarán al fortalecimiento de las capacidades institucionales provinciales.En ese sentido, habrá un apoyo al fortalecimiento de un sistema integral de gestión de información pública y un plan estratégico de desarrollo provincial.Previo al acto, Fernández y Bordet recorrieron obras públicas y privadas y visitaron un laboratorio y una planta avícola.En el inicio de las actividades, el Presidente sobrevoló junto al gobernador la obra de acceso sur a la ciudad de Paraná, que permite conectar la capital entrerriana con la localidad de Oro Verde.Los trabajos incluyeron la construcción de seis carriles, seis rotondas, señalización, ingreso al Centro Médico Nuclear, una colectora y dársenas de hormigón para detención del transporte urbano e interurbano.Luego, el mandatario se presentó en la planta avícola del Grupo Motta de Racedo, empresa que invirtió más de 40 millones de dólares para ampliar y modernizar las instalaciones y multiplicar la capacidad productiva.El empresario dijo durante la visita que quisieron "decirle al Presidente que no está solo, que hay argentinos que a lo mejor por comodidad, placer o porque creen que la vida se le termina a cada instante están pensando en irse", pero que su familia "hace 130 años" que trabaja en ese lugar y seguirá haciéndolo para "continuar fortaleciendo a la Argentina".A esta visita le siguió un recorrido por la circunvalación a Paraná, que prevé obras para la construcción de puentes, colectoras, entre otras.Finalmente, Fernández y Bordet fueron a las instalaciones de Laboratorios Federales Argentinos (Lafedar) en el parque industrial General Belgrano de Paraná, firma se dedica a especialidades medicinales y comercializa más de 600 productos a los mercados nacional e internacional.Además, Bordet hizo entrega al Presidente del decreto a través del cual se lo declara huésped de honor de la provincia, además de obsequiarle un equipo de mate y un libro con imágenes de Entre Ríos.