La Anses paga hoy el bono a jubilados, pensionados y titulares de AUH

Viernes 27 de diciembre de 2019 | 10:35hs.





El "subsidio extraordinario" de hasta 5000 pesos corresponderá a los jubilados que cobren mensualmente de Anses, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no graciables a cargo del ente previsional.



El decreto dispone dos pagos extraordinarios para este universo de personas, de hasta 5000 pesos cada uno, a abonarse este mes y en enero.



Percibirán el bono de $5000 los titulares de pensiones y los jubilados el haber mínimo, de $14.067,93. Quienes perciban un haber superior al mínimo, el bono será "igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $19.067,93". Así, quien perciba una jubilación de $17.067,93, por ejemplo, cobrará 2000 pesos adicionales.



El bono será abonado a quienes perciban un único beneficio. Así, quien cobre una jubilación y una pensión, por ejemplo, no cobrará el refuerzo.



Los titulares de la AUH recibirán un bono de $2000 por hijo, por única vez. No está previsto un pago adicional en enero.



El pago del bono llega una semana después de que el Congreso votara, a instancias del Ejecutivo, suspender por 180 días la aplicación de la ley de movilidad de jubilaciones y asignaciones. En ese lapso, el Gobierno definirá por decreto aumentos trimestrales para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y de AUH. Según adelantó, pagará una suma fija. Eso impactará con más fuerza en las remuneraciones más bajas y tendrá menos incidencia en los haberes más altos.



El presidente Alberto Fernández dijo este jueves a La Rosca, por TN, que no descarta dar otro bono a los jubilados de menores ingresos.

