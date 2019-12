La Anses anunció beneficios para jubilados que tomaron créditos

Martes 24 de diciembre de 2019

La Anses resolvió que a partir del 1 de enero se reducirá entre 11 y 12 puntos la tasa de los créditos que se otorgaron y que se van a otorgar para los jubilados y jubiladas que dependen de ese organismo, un universo de 5.500.000 personas que incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.“Para los jubilados y pensionados significa pasar de una tasa promedio del 42%, que bajará al 31%, lo que implica una mejora del 8 y 12% del haber para quienes reciben jubilaciones o asignaciones”, aseguró Alejandro Vanoli, titular del organismo, en una conferencia de prensa que realizó en la Casa Rosada.Además, dispuso que quienes hayan contraído créditos con la Anses no pagarán la cuota durante los meses de enero, febrero y marzo, y esos montos se irán distribuyendo a lo largo del tiempo en un cronograma que el organismo dará a conocer “a lo largo de la tarde”, adelantó el funcionario.“Esto implica una consistencia que busca que los jubilados y asignaciones tengan más dinero disponible, y combinando esto con el bono que se está entregando a fines de diciembre y a fines de enero, se van a atender dos objetivos básicos. En primer lugar, una cuestión moral y ética, que es recuperar los ingresos de los sectores más vulnerables, y en segundo lugar, en consistencia con las medidas que tomó el Ministerio de Economía, el Banco Central y otras reparticiones del gobierno, poner todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el consumo y el crecimiento”, agregó Vanoli.El funcionario llegó a la Casa Rosada a las 10 de la mañana para reunirse con Alberto Fernández, con quien validó los anuncios que realizó, en una reunión de trabajo donde también participó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.Tras la suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta por la Ley de Emergencia sancionada la semana pasada, el presidente adelantó que en marzo se otorgará un aumento por decreto.El titular de la Anses aseguró que esa suba será “para todos los jubilados, pensionados y quienes reciben asignaciones”, aunque no pudo precisar de cuánto será.“Se está evaluando y en los próximos días habrá reuniones con el Ministerio de Economía y de Trabajo para ver la modalidad de ese aumento, y todavía no sabemos si será una suma fija o algún componente variable, que va a favorecer a los sectores vulnerables y también a quienes están un poco por encima del haber mínimo, que también están en una situación difícil por la herencia que hemos recibido”, contestó VanoliEl funcionario no pudo precisar qué indice se tomará para los aumentos trimestrales que se realizarán por decreto, pero dijo que “en junio arrancará una nueva fórmula definitiva de movilidad jubilatoria que garantice que sea sustentable, porque si quiebra el sistema no hay sustentabilidad, y que haya solidaridad en el marco de un régimen de reparto de modo que se equilibren las cargas con un cuadro de justicia”.