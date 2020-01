La ANMAT sacó de circulación dos aceites de girasol y varios artículos quirúrgicos

Jueves 2 de enero de 2020 | 08:20hs.





“Corazón” pertenece a la empresa Germaiz Sociedad Anónima, ubicaba en la calle Comisionado Indart 1750 (San Justo, partido de La Matanza). Por otro lado, se realizó una auditoría en el domicilio establecido por la marca “Nuevo Corazón” y se evidenció que allí no se elaboraba realmente ese producto.



También, mediante la disposición 10527/2019 se denunció que algunos artículos de uso médico no contaban con los datos correspondientes al importador responsable y autorizado en Argentina. Se trata de: “Hoja de cirugía artroscópica – 4.5 mm Full Radius Blade PLATINIUM / Lote 50653568”, “Cuchillas quirúrgicas artroscópica de DYONICS – 4.0 mm ACROMIONIZER / Lote 50879259”, “Hoja de cirugía artroscópica- 3.5 mm Full Blade DYONICS / Lote 50608514”, “DYONICS POWERMINI 2.9 mm – Full Radius Blade / Lote 50654508” y “DYONICS POWERMINI 2.9 mm – Full Radius Blade / Lote 50657835”.



Esta serie de elementos quirúrgicos era importada y distribuida por SM SALUD S.R.L, ubicada en la calle Zeballos 1067 (Rosario -provincia de Santa Fe), aunque no lo especificaban en su rotulado.

Por medio de la disposición 10556/2019 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) interrumpió la producción y distribución en todo el territorio nacional del “Aceite de girasol marca Corazón” y del “Aceite de girasol marca Nuevo Corazón” ya que ambos no cumplían con las normativas alimentarias vigentes.Se verificó que los artículos estaban falsamente rotulados, por lo que presentaban irregularidades en su envasado. Además, se recomendó cesar su comercialización y abstenerse del consumo, “en especial las personas celíacas”. En el envase, la marca “Nuevo Corazón” aseguraba ser un alimento libre de gluten. Pero la Anmat dijo que no estaba “autorizado con esa condición, resultando en consecuencia ilegal”.