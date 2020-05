La ANMAT prohibió la venta de una harina de maíz para cocción rápida

Sábado 30 de mayo de 2020 | 15:30hs.

Por medio de la disposición 3581/2020 publicaba en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de una marca de granos de maíz molidos finos.Se trata de la “Harina de maíz para cocción rápida” de la marca “La Despensa – Alimentaria San Carlos Sociedad Anónima”. Los lotes involucrados son aquellos que consignan fecha de vencimiento entre marzo del 2022 y agosto del 2023.El producto no cumpliría con la normativa alimentaria vigente, ya que durante la revisión de alimentos entregados por el programa/plan a comedores escolares, el municipio de Malvinas Argentinas (provincia de Buenos Aires) detectó la presencia de elementos extraños en el interior del producto mencionado.La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) realizó una auditoría en el establecimiento “Alimentaria San Carlos Sociedad Anónima”.Según el acta de inspección, se detectaron no conformidades edilicias y heces de ratones. “La planta no tiene hermeticidad, posibilitando el acceso a roedores y no cuenta con manuales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de limpieza”, manifiesta la disposición oficial.Por tal motivo, DIPA procedió a clausurar el establecimiento.“A fin de proteger la salud de la población toda vez que se trata de productos alimenticios ilegales, donde no se puede garantizar la trazabilidad e inocuidad, condiciones de elaboración … el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) recomendó prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del referido producto”, expresa el comunicado.En una nueva inspección a la firma, la autoridad sanitaria (DIPA) expresó que la empresa “realizó las obras que permiten suponer que se han implementado aquellas acciones que garantizan la inocuidad de los productos y por tal motivo procedió al levantamiento de la clausura”, indicó.