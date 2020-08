La Anmat prohibió la venta de un alcohol en gel - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 08:40hs.

Por medio de la disposición 6109/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y el uso en todo el territorio nacional de un sanitizante para manos.Se trata del producto rotulado como “COSMETIC alcohol en gel – uso externo – Industria Argentina”(establecimiento elaborador legajo número 1602 – MS Res. 155/98, Lote: 2251, Vencimiento 09/2023). La medida afecta a todos los lotes del producto.La investigación se inició a partir de algunas irregularidades detectadas por “Cosmetovigilancia”, un plan de acción encabezado por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal. Según pudo averiguar la entidad, el alcohol en gel señalado anteriormente era ofrecido en una popular plataforma web de compra y venta.Desde la ANMAT investigaron si existía un registro sanitario correspondiente al artículo. En tanto, el Departamento de Domisanitarios “no halló ningún producto cosmético inscripto que responda a esos datos identificatorios”, informa la disposición.Por su parte, la Dirección de Gestión de Información Técnica (DGIT) también fue consultada e informó que “no existía ningún establecimiento habilitado por la ANMAT para el rubro cosmético que corresponda a ese número de legajo”.“Al tratarse de un producto ilegítimo, toda vez que declara datos no veraces en su rotulado, que se desconoce su origen y efectiva composición. Que no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población, teniendo en cuenta el contexto actual de uso de este tipo de productos destinado a la higiene y sanitización de manos”, expresa el comunicado oficial.“Con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, la Coordinación de Sumarios considera que resulta adecuado tomar una medida sanitaria respecto del producto … toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad”, concluye el informe.Es necesario señalar que el alcohol en gel es un producto que se utiliza sobre la piel como antiséptico o como elemento de higiene personal. Por lo cual, es vital que cumpla con los estándares de calidad y pureza que indica Farmacopea Argentina.