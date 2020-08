La Anmat bloquea la venta de dióxido de cloro por la web - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 12:30hs.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó, a través de la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, sobre la venta de dióxido de cloro (CDS) en plataformas de compra y venta de internet.“Ya se dieron de baja más de 400 anuncios que ofrecían este producto”, informó la entidad. El compuesto químico no sirve para tratar el coronavirus y su consumo puede provocar severas intoxicaciones, según advierten las autoridades sanitarias.Desde la ANMAT, se está realizando un exhaustivo seguimiento con el fin de detectar anuncios en plataformas digitales que comercializan artículos a base de este componente que no está autorizado.“El producto (CDS) no cuenta con estudios que demuestren su eficacia, no posee autorización por parte de este organismo para su comercialización y su uso podría ocasionar graves consecuencias en la salud de las personas que lo ingieran”, argumenta la ANMAT.Según un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se trata de un compuesto químico, un gas de color amarillo o amarillo-rojizo que comúnmente se emplea como blanqueador en la fabricación de papel. También en plantas públicas de tratamiento de agua y en el proceso de descontaminación de construcciones.Al entrar en contacto con el agua, el compuesto genera una reacción denominada iones clorito. Tanto el dióxido de cloro como los iones clorito son especies químicas altamente reactivas, por lo cual, cuentan con capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos en medios acuosos.La ingesta de dióxido de cloro repercute rápidamente en los tejidos humanos: puede causar irritación en la boca, el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas. Otras complicaciones pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. La disminución de la presión arterial puede dar lugar a síntomas graves como fallas respiratorias debido a la modificación de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.Además, su inhalación puede generar diversas complicaciones respiratorias: bronquitis crónica, broncoespasmos, neumonitis química y edema pulmonar o de glotis (cúmulo de líquido en las cuerdas vocales).Para preservar la salud de la población, la ANMAT refuerza su mensaje sobre no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina). La entidad también aconseja no comprar por internet medicamentos ni productos promocionados para tratar enfermedades, ya que “no se puede garantizar su seguridad, legitimidad o que hayan sido conservados de manera adecuada”, expresa el comunicado. Y agrega: “El único canal oficial de comercialización es la farmacia”.La Asociación Química Argentina (AQA), en un comunicado, advirtió también que el dióxido de cloro es un compuesto "tóxico y letal" y que su ingesta "provoca un serio deterioro en los tejidos humanos, causando falta de oxigenación de los órganos, lo cual lleva a la muerte por falla multiorgánica".