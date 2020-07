La ANMAT advierte sobre lotes falsificados de un medicamento de alta complejidad

Miércoles 29 de julio de 2020 | 08:45hs.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió, a través de su página oficial, sobre la existencia de unidades falsificadas de una especialidad medicinal.Se trata del fármaco rotulado como “Soliris/Eculizumab 300 mg, vial 30 ml (10mg/ml)”. El concentrado se emplea para administrar por vía intravenosa. La irregularidad fue detectada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil.Los lotes afectados son: (1) LOTE 1003254 – Vencimiento 05/2021, (2) LOTE 1000706 – Vencimiento 07/2021, (3) LOTE 1000736 – Vencimiento 07/2022, (4) LOTE 1000736 – Vencimiento 03/2022, (5) LOTE 1000584 – Vencimiento 03/2021 y (6) LOTE 1000602 – Vencimiento 02/2021.Las unidades habrían ingresado al país mediante el Régimen de Acceso a Excepción a Medicamentos No Registrados (RAEM). Este sistema establece un procedimiento para autorizar la importación de fármacos que no se comercializan en la Argentina y que son necesarios para el tratamiento de un paciente.“Al desconocerse las condiciones en las que fueron elaborados, se recomienda, en caso de poseer alguna unidad del producto con las características descriptas, no utilizarlo y ponerse en contacto con pesquisa@anmat.gov.ar”, expresa el comunicado oficial.