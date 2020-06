La AFA recibirá más ayuda económica de la Conmebol para el regreso del fútbol argentino

Miércoles 24 de junio de 2020 | 13:10hs.





La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó hoy que repartirá 6 millones de dólares entre todas las Asociaciones que la integran con el objetivo de luchar contra la pandemia de coronavirus y estimular la vuelta del fútbol en condiciones de seguridad sanitaria.La AFA recibirá en los próximos días 600 mil dólares a modo de ayuda de la Conmebol, de los cuales 200 mil deben ser utilizados en los testeos de futbolistas. Los otros 400 mil son de uso "libre" para resolver problemas que haya generado el extenso parate futbolístico por el Covid-19."El Consejo de la CONMEBOL decidió reforzar la asistencia económica a las Asociaciones Miembro con un fondo de US$ 6.000.000, repartidos equitativamente entre las 10 Asociaciones Miembro. Este auxilio es considerado crucial para el fútbol del continente, que debido a la pandemia atraviesa un duro momento en materia financiera", dice el comunicado publicado hoy en el sitio web de la Conmebol."Del fondo mencionado, US$ 2.000.000 (US$ 200.000 para cada Asociación) serán utilizados para realizar las pruebas de COVID-19 y cubrir así los gastos de laboratorio requeridos; y los US$ 4.000.000 restantes (US$ 400.000 para cada Asociación) serán destinados a fondos libres para que sean invertidos en función de sus necesidades más inmediatas", agrega.