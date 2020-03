La advertencia de la OMS a los jóvenes: "No son invencibles"

Sábado 21 de marzo de 2020 | 13:10hs.





La pandemia ya dejó más de 11.000 muertos en el mundo, una tercera parte de ellos en Italia.La cifra total de contagios supera los 250.000 e Italia y España se convirtieron en los países con mayor número de infectados después de China.



En tan solo 24 horas, hubo más de 1.600 muertos en Europa, donde las medidas de aislamiento decretadas por las autoridades aún no dan sus frutos.



Unos 500 millones de ciudadanos del mundo viven actualmente confinados o sufren restricciones de movimiento e intentan concientizarse de que el aislamiento es crucial para que los contagios disminuyan.



Mientras la pandemia pone en jaque a Europa, China envió un mensaje de aliento al anunciar, por segundo día consecutivo, que no registró nuevos casos de contagio local. Además, en Wuhan, ciudad en la que brotó la epidemia en diciembre, ya no se reportan nuevos casos. "Es una esperanza", dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a los jóvenes que "no son invencibles" contra la pandemia del coronavirus, y dijo que su autocontrol podría salvar las vidas de las personas mayores."Hoy tengo un mensaje para los jóvenes: ustedes no son invencibles. Este virus podría llevarlos al hospital durante semanas, o incluso matarlos", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa vía internet, ante la impresión de que muchos piensan que el coronavirus sólo afecta a personas ancianas."Una de las cosas que hemos aprendido es que aunque los mayores son los más golpeados por la enfermedad, los jóvenes no están exentos y hay una significativa parte de las personas con menos de 50 años que requieren ser hospitalizadas", advirtió el médico etíope.