La advertencia de la ministra de Seguridad: "Vamos a ser duros e inflexibles"

"Es un operativo conjunto. La idea es hacer un control, un interrogatorio acerca de cuál es el motivo por el que la gente se moviliza. Si no tienen justificación, se los remite al domicilio y se hace intervenir a la Justicia", explicó Kicillof.



"Éste es un solo equipo", celebró Rodríguez Larreta al destacar el operativo conjunto realizado con Nación y Provincia. Y agregó: "La mayoría de la gente cumple la cuarentena, pero siempre hay una excepción de un irresponsable".

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, salió este sábado a advertir que reforzarán los controles sobre la cuarentena. "Vamos a ser duros e inflexibles”, apuntó."Van a aumentar los controles, a partir del día de hoy vamos a ser más inflexibles", señaló la funcionaria nacional, en la segunda jornada de aislamiento obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo como parte de las medidas para frenar el avance del coronavirus en el país."Por suerte las fuerzas federales y provinciales están actuando para hacer cumplir el aislamiento obligatorio. La gente va cumpliendo, pero hay algunos a los que todavía tenemos que hacer conscientes de que cumplan lo que establece la cuarentena general y obligatoria", sostuvo.La ministra explicó qué pasará con los casos que no cumplan la normativa vigente hasta el 31 de marzo próximo: "Hasta el día de ayer creo que habían 200 personas (denunciadas), yo creo que es poca gente, debería haber más. No vamos a tener detenidos, pero sí vamos a tener causas penales", indicó.En este sentido, instó a las personas exceptuadas del aislamiento a llevar consigo el certificado que le permite salir de casa para mostrarlo a las autoridades cuando se lo soliciten.También Frederic se refirió a la situación de quienes son monotributistas o tienen trabajos informales, y aseguró que "el área de Desarrollo Social está trabajando para que no haya penuria en este contexto de cuarentena".La ministra hizo las declaraciones en un operativo de control en el Puente Pueyrredón junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Con el recaudo de mantener la distancia recomendada y usando guantes de látex, los tres funcionarios remarcaron que ante la pandemia de coronavirus hay "un solo equipo".