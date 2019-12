La actriz que denunció a Pablo Rago: “Ahora estoy con ataques de pánico”

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 21:15hs.

Después de su relato en el El show del espectáculo, Érica Basile volvió a hablar de la denuncia por violación que hizo en Comisaría Comunal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires contra el actor Pablo Rago.







Fue esta mañana, mientras se dirigía a Tribunales en compañía de su abogado, el doctor Alejandro Cipolla. En diálogo con Joaquín "Pollo" Álvarez, la víctima de 34 años, y madre de cuatro hijos, volvió a explicar los motivos por los que decidió judicializar el tema. "No aguantaba más: esto me venía perturbando hace años. Ahora estoy con ataques de pánico", aseguró.







En diálogo con los panelistas, Érica Basile confirmó que la violación sucedió en 2015 y volvió a relatar lo que vivió aquella noche. Según la actriz, Rago le pagó un taxi para que ella fuera a su casa. "Cuando llegué a su departamento, se presentó una situación que no me esperaba", explicó nerviosa y prefirió no repetir lo que el actor le había pedido.







"Me negué, él se enojó, se puso agresivo y me empezó a insultar y a denigrar. '¿Para qué viniste? Sos una put.. de m...', me decía", recordó Érica. "¿Volviste a hablar con el después del episodio?", quisieron saber desde el panel de Nosotros a la mañana (eltrece).







"No volvimos a hablar después de eso. Lo peor es que él me mandaba videos masturbándose. Fue bastante incomodo", agregó.







"¿No lo bloqueaste?", preguntó una de las periodistas. "No, porque habíamos quedado en un tema de trabajo por el que nunca me contestó", cerró la denunciante.