Viernes 8 de mayo de 2020

Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores (AAA), se expresó sobre el reclamo de los artistas de volver a trabajar. El rubro está parado hace casi dos meses por la cuarentena.

Darín señaló que “la AAA no es la que determina que los actores trabajen. El Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio y, a medida que pasa el tiempo determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar”.

Luego aseguró que estaban poniendo (la decisión) como un capricho suyo y ante estas críticas aclaró: “Los actores y actrices de nuestro país vivimos de nuestro trabajo y necesitamos trabajar para vivir. Esta es una situación que nos afecta. Esta situación no es que empezó ahora con la pandemia para nosotros. Pasamos cuatro años con un gobierno que redujo nuestro trabajo un 52% y en este contexto la pandemia vino a agravar la situación”. Para cerrar dijo que la actoral “no es una actividad considerada indispensable”.