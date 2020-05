La actividad de los taxis cayó en Posadas un 90 por ciento

Domingo 10 de mayo de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Si bien los taxis están exceptuados de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, lo cierto es que la actividad cayó estrepitosamente desde el inicio de la cuarentena.

El rubro que cumple una tarea esencial como transporte público -según lo establecido en el decreto nacional 297/20- experimenta en la ciudad capital una reducción de la demanda de entre 80% y 90%.

“Lo que sucede con nuestra actividad es muy inusual dentro de un contexto de cuarentena donde todo es inusual, los taxis estamos habilitados para circular, pero nuestros clientes no pueden moverse de sus casas”, observó Jorge Starik, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxi.

Y aportó otros datos: el 50% del parque está totalmente paralizado y de los móviles que salen a la calle, el 80% del movimiento se concentra en traslados de clientes por compra en supermercados, es decir, son distancias cortas y otros viajes son hacia centros de salud.

Por su parte, Sandra Barrios, secretaria general del Sindicato de Taxis, Remises y Afines de la provincia, también apuntó que la crisis generada por la situación epidemiológica por Covid-19 vino a agravar la precaria economía de los trabajadores del volante. “La actividad está trabajando un 15% o 10% de lo que trabajaba antes de decretarse la cuarentena, pero tenemos que decir que nuestro sector ya venía bastante golpeado por la crisis económica. Hoy por hoy los trabajadores no están llegando con lo mínimo”.

Asimismo, apuntó que esta tarea tiene una complejidad en su organización y funcionamiento que hace difícil las generalizaciones. “Sabemos que la gente está pasando mal, hay compañeros que piden ayuda porque no llegan a fin de mes. Pero dentro del sector tenemos a los propietarios de agencia, a los propietarios de taxis y a los choferes, a cada uno le afecta de manera diferente, el más vulnerables es el chofer. Lo que del sindicato buscamos es que se garantice la seguridad y la salud de los choferes que están en la calle brindando un servicio esencial”.

En este sentido, ponderó la medida de dotar de plásticos protectores a los autos, aunque recordó que un viejo reclamo del sindicato que representa es la incorporación de cabinas antivandálicas en los móviles. “Es un reclamo que venimos haciendo hace años y que si se hubiera adoptado, hoy tendríamos choferes más seguros y también más resguardados en cuanto a la salud”.

Estas cabinas son de acrílico y permitirían el transporte de pasajeros en el asiento delantero, mientras que actualmente la divisoria se hace con plástico y sólo se puede trasladar a dos pasajeros por unidades y en el asiento de atrás. Además, se requiere de una correcta limpieza del coche antes de ingresar y al bajar a los pasajeros.

“Los choferes están exponiendo su salud y debemos cuidarlos, los taxis están realizando el traslado de personas entre provincias y también dentro de la provincia. Para los casos de viajes largos fuera de la provincia, el trabajador al volver debe hacer 14 días de aislamiento, durante esas dos semanas no puede trabajar”, explicó Barrios.

Ante el panorama planteado por la pandemia, en la provincia, propietarios de taxis acordaron con los choferes, solidariamente, absorber parte del alquiler.

Indicó Starik: “Los dueños de licencias acordaron bajar su recaudación, lo que permite también que los conductores puedan tener una ganancia. Hoy los móviles que salen a la calle no pasan de los 30, 40 kilómetros al día, un auto que hace ese recorrido no está ganando. También hay que ver que muchos de los que tiene taxis y los alquilan se dedican a otra cosa y tienen otra entrada, entonces deciden no mover el auto, porque los repuestos se encarecieron, el mantenimiento se encareció”.

Para paliar esta suba en insumos y mantenimiento manteniendo las tarifas, Starik pidió “un crédito a tasa cero, porque estamos en un momento en que tenemos que regularizar la cuestión de las licencias, la patente al día, y si no estamos trabajando y si no hay entrada de dinero, cómo vamos a pagar”.



Audiencia pública

Por ordenanza municipal se establece que dos veces por año se convoque a audiencia pública para el tratamiento y readecuación de la tarifa de los taxis. Usualmente, las fechas acordadas son mayo y noviembre.

El concejal Francisco Fonseca, presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante de Posadas, en diálogo con El Territorio precisó que “la normativa dice que debemos convocar a audiencia pública, vamos a charlar con todos los sectores del taxi para escuchar sus realidades. Veremos cómo podemos cumplimentar la instancia de la audiencia pública en el contexto de la pandemia. Quizás se pueda hacer de manera remota o en un espacio más amplio y con menos personas, tenemos que considerarlo, todavía no tenemos fecha”.

Sobre la posibilidad de plantear un aumento en la tarifa de los taxis, tanto los propietarios como los trabajadores refirieron que no sería el momento más adecuado para aumentar el servicio.



Plásticos protectores

Mañana se oficializará la prórroga de los plazos de presentación de los documentos para la renovación de licencias de taxis y remises, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 588. Que además, establece que las unidades deben contar con un plástico o cortina transparente “que garantice la separación del conductor respecto de los usuarios para la prevención del coronavirus”.

“Es una medida que estaban pidiendo los conductores y los propietarios de taxis para proteger a los trabajadores y a los usuarios”, indicó a este medio la arquitecta María Eugenia Castro, directora general de Movilidad Urbana de la Municipalidad.

De su lado, los propietarios de taxis adelantaron que pedirán una prórroga más amplia para cumplimentar la gestión de renovación de licencias. El próximo vencimiento es el viernes 15 para las licencias numeradas del 205 al 408.