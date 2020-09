Kulfas negó que haya un éxodo de empresas en el país - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negó que haya un “éxodo de empresas”, sino algunos casos puntuales que no tienen que ver sólo con el contexto del país sino con “la crisis internacional”, a la vez que aseguró que actualmente “hay una gran cantidad de empresas anunciando nuevas inversiones en Argentina”.El ministro realizó una serie de entrevistas desde Buenos Aires con canales de televisión de las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza, en las que se refirió a un inminente lanzamiento de créditos para pymes por US$ 500 millones, a la implementación de programas de asistencia y a la reactivación del consumo, al tiempo que defendió las medidas tomadas en búsqueda de una estabilidad cambiaria.Al ser consultado por el Canal 12 de Córdoba sobre los anuncios de salida de empresas del país como el de la chilena Falabella, el funcionario aseveró que “no hay éxodo de empresas” en estos meses, y aclaró que “eso circuló luego de un rumor de que se iban del país Burger King y Starbucks, lo cual no es cierto”.“Si hemos tenido unos casos puntuales, y esto no es un problema sólo argentino, lo estamos viendo en todo el mundo”, reiteró el ministro desde una de las oficinas de la Casa Rosada, a la vez que destacó que “hay una gran cantidad de empresas anunciando nuevas inversiones en Argentina”.Kulfas manifestó que las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional para la adquisición del dólar tienen que ver con “priorizar que los dólares estén disponibles para la producción”, y añadió que la adquisición de los US$200 “no se eliminó, sino que se establecieron nuevos mecanismos regulatorios” para la compra, debido al “bajo nivel de oferta” genuina que existe en la actualidad, que impacta en el nivel de reservas.“Estamos en el proceso de administrar la doble crisis: la que ya existía cuando llegamos, con recesión en 2018 y 2019, y la grave crisis que se sumó por el coronavirus”, remarcó Kulfas.